У овој земљи број таблица постаје "невидљив"

Извор:
Блиц
07.11.2025
15:46

Возачи у Бугарској избјегавају саобраћајне казне тако што прикривају регистарске таблице помоћу посебних техничких средстава за манипулацију, открива телевизија бТВ.
На интернету се нуде уређаји и помагала за прикривање регистарских таблица по цијенама од свега 4 до 800 лева, који возачима омогућавају да при прекорачењу брзине учине таблицу нечитљивом камери. На ТикТоку се рекламира и софистициран механизам за спуштање таблице у тренутку проласка поред радарске камере; за уградњу таквог система наводи се цијена од око 1.050 лева (приближно 530 евра), преноси Блиц.
Бугарска саобраћајна полиција потврдила је постојање шеме и поручила да патролни тимови прате овакве злоупотребе. Како објашњава комесарка Марија Ботева, предвиђена новчана казна износи 50 лева, али у пракси може бити и од 200 до 500 лева, а за поновљено кршење санкције се пењу између 600 и 1.500 лева.
Од почетка године полиција је затекла осам возача са неправилно постављеним таблицама, но за сада није забиљежен случај са потпуно заклоњеном или нечитком регистарском ознаком. Поред електронских и механичких рјешења, на тржишту се појављују и јефтиније варијанте — наљепнице од око 4 лева које прекривају једну цифру, као и спрејеви који према рекламама „чине таблице невидљивим“ за камере.
