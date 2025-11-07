Logo

У овој земљи број таблица постаје "невидљив"

07.11.2025

Возачи у Бугарској избјегавају саобраћајне казне тако што прикривају регистарске таблице помоћу посебних техничких средстава за манипулацију, открива телевизија бТВ.

На интернету се нуде уређаји и помагала за прикривање регистарских таблица по цијенама од свега 4 до 800 лева, који возачима омогућавају да при прекорачењу брзине учине таблицу нечитљивом камери. На ТикТоку се рекламира и софистициран механизам за спуштање таблице у тренутку проласка поред радарске камере; за уградњу таквог система наводи се цијена од око 1.050 лева (приближно 530 евра), преноси Блиц.

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК: Немамо обавезу за покретање поступка у вези са СНСД-ом

Бугарска саобраћајна полиција потврдила је постојање шеме и поручила да патролни тимови прате овакве злоупотребе. Како објашњава комесарка Марија Ботева, предвиђена новчана казна износи 50 лева, али у пракси може бити и од 200 до 500 лева, а за поновљено кршење санкције се пењу између 600 и 1.500 лева.

Од почетка године полиција је затекла осам возача са неправилно постављеним таблицама, но за сада није забиљежен случај са потпуно заклоњеном или нечитком регистарском ознаком. Поред електронских и механичких рјешења, на тржишту се појављују и јефтиније варијанте — наљепнице од око 4 лева које прекривају једну цифру, као и спрејеви који према рекламама „чине таблице невидљивим“ за камере.

