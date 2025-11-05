Колико регистрованих возила у Српској је старије од 15 година?

05.11.2025
16:40
Коментари:0
У Републици Српској у трећем тромјесечју регистровано је 144.226 друмских моторних возила, од којих је 84.410 старије од 15 година, подаци су Републичког завода за статистику.
Укупан број регистрованих моторних возила у трећем тромјесечју већи је за 4,3 одсто, док је број регистрованих возила старијих од 15 година већи за 2,7 одсто него у истом периоду лани.
У посматраном периоду највише је било регистрованих путничких аутомобила, и то 116.074, од којих је 70.459 старије од 15 година.
Међу регистрованим возилима је и 13.667 теретних, од којих је 6.928 старије од 15 година, 652 аутобуса, те више од 4.500 мотоцикала.
