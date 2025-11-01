Logo

Будућност је стигла: Направљен мотор којем не треба ни гориво ни батерија

Извор:

Телеграф

01.11.2025

21:44

Коментари:

0
Будућност је стигла: Направљен мотор којем не треба ни гориво ни батерија
Фото: Pexel/Mike Bird

Кинески научници развили су плазма погонски систем који функционише без потребе за горивом или батеријом, што представља револуционаран искорак у области чисте енергије.

Иако је тренутни прототип осмишљен за употребу у ваздухопловству, истраживачи вјерују да би се ова технологија у будућности могла прилагодити и копненим возилима, укључујући аутомобиле. Овим пројектом, који води професор Јау Танг са Универзитета у Вухану, научници су створили алтернативу традиционалним моторима, потпуно уклањајући потребу за фосилним горивима и спремницима енергије. Умјесто тога, мотор ствара плазму – јонизовано стање ваздуха користећи микроталасну енергију.

Процес се заснива на компримовању атмосферског ваздуха који се затим излаже микроталасима фреквенције 2,45 GHz, истој каква се користи у кућним микроталасним пећницама. Тај поступак одваја електроне од атома, стварајући плазму која генерише потисак. Систем при томе не производи никакве емисије, дим нити хемијске нуспроизводе.

У раним лабораторијским тестовима, мотор је успио вертикално да подигне челичну куглу тешку један килограм, доказујући да се плазма потисак може произвести без сагоријевања или батерија. Истраживачи тврде да би ниво потиска у будућности могао достићи снагу мањих комерцијалних млазних мотора. Иако је прототип за сада намијењен авионима, његова основна идеја могла би се примијенити и у другим врстама превоза, укључујући аутомобиле у будућности.

Плазма погон проучава се већ деценијама, углавном у контексту свемирских летјелица. Оно што овај систем чини јединственим јесте чињеница да користи земаљску атмосферу као погонски медијум. Кључна иновација лежи у способности стварања потиска при нормалном атмосферском притиску помоћу микроталасне јонизације, што до сада није било могуће. Пошто не користи хемијско гориво нити батерије, систем се издваја као потпуно беземисионо рјешење за будући транспорт.

Тренутно су водоничне горивне ћелије и батеријски електрични системи водеће алтернативе моторима са унутрашњим сагоријевањем, али обје технологије имају ограничења. Водоник захтијева сложену инфраструктуру за складиштење, док батерије повећавају тежину возила и ограничавају домет, нарочито у ваздухопловству и тешком транспорту.

Плазма мотор који не захтијева ни једно ни друго могао би представљати трећи пут ка чистом погону, превазилазећи недостатке постојећих зелених технологија. Упркос обећавајућим резултатима, ова технологија се још увијек налази у експерименталној фази. Тренутни модел захтијева непрекидно напајање микроталасном енергијом високог напона, што представља изазов у погледу скалабилности, посебно за веће авионе или возила. Истраживачи признају да је потребно још много развоја прије него што технологија постане комерцијално примјењива, али сматрају овај напредак важним кораком ка практичним моторима без емисија, који би једног дана могли промијенити начин на који свијет производи и користи енергију, преноси Телеграф.

Тагови:

motor

Кина

Коментари (0)
