Хрвати у БиХ ће морати да служе војни рок?

Бљесак
01.11.2025
21:24
МОРХ је потврдио да је војни рок обвезан за све хрватске држављане, укључујући оне који живе у иностранству и имају двојно држављанство.
Након што је Аустралија издала упозорење својим држављанима с двојним држављанством да је Хрватска поново увела обавезни војни рок, из Министарства одбране Републике Хрватске (МОРХ) за „Тпортал“ су појаснили шта то значи за хрватске држављане који већ годинама живе изван земље.
Младићи с двојним аустралијско-хрватским држављанством могли би ускоро добити позив за служење војног рока, упозорио је портал news.com.au, позивајући се на аустралијско Министарство иностраних послова и трговине. Слична ситуација, како пишу неки портали у региону, могла би се догодити и у Босни и Херцеговини, што је забринуло многе који имају хрватско држављанство, а не живе у Хрватској.
Војни рок важи и за оне изван Хрватске
Иако су се многи питали односи ли се обавезни војни рок и на њих, будући да не живе у Хрватској, у МОРХ-у су за „Тпортал“ јасно поручили: „Особа која посједује држављанство Републике Хрватске, без обзира у којој се држави налази, војни је обвезник.“
У Министарству подсјећају да је, према новом Закону о одбрани, војна обавеза дужност свих за то способних држављана Републике Хрватске, а настаје у календарској години у којој држављанин навршава 18 година живота.
„Новачка обавеза настаје у календарској години у којој држављанин Републике Хрватске навршава 18 година и траје до ступања на темељно војно оспособљавање или цивилну службу, односно до истека 30 година живота или до престанка војне обавезе у складу с одредбама Закона.
Војни обвезник подлијеже новачкој обавези и обавези темељног војног оспособљавања, односно цивилне службе, као и служби у причувном саставу, док жена – војна обвезница – не подлијеже новачкој обавези, али може добровољно похађати темељно војно оспособљавање и служити у причувном саставу Оружаних снага Републике Хрватске“, наводе из МОРХ-а.
Од обавезе војне обуке могу бити ослобођени младићи који су оцијењени неспособнима, који су се најмање двије године школовали за кадета на основу уговора с МОРХ-ом, који поред хрватског имају и страно држављанство и већ су регулисали војну обавезу у иностранству, као и полазници полицијске школе МУП-а, службеници правосудне полиције или заређени свештеници, ђакони и редовници.
Када је ријеч о онима који су хрватско држављанство стекли по родитељима или, уз хрватско, имају и неко друго држављанство, војног рока биће ослобођени само ако су у другој држави већ одслужили обавезни војни рок или цивилну службу, истичу у МОРХ-у.
„Темељног војног оспособљавања, између осталог, ослобађа се новак који је стекао хрватско држављанство натурализацијом или прирођењем ако је у држави чији је био држављанин већ регулисао обавезу војног оспособљавања (одслужио војни рок) или цивилну службу. Такође, темељног војног оспособљавања ослобађа се и новак који, поред хрватског, има и страно држављанство, а у тој држави је већ регулисао војну обавезу или цивилну службу“, кажу у МОРХ-у.
Војна обавеза држављанину Републике Хрватске престаје на крају календарске године у којој навршава 55 година живота (мушкарац), односно 50 година (жена), ако је оцијењен неспособним за војну службу или на основу отпуста из хрватског држављанства.
Другим ријечима, сви који живе ван Хрватске, а имају хрватско држављанство и нису одслужили војни рок у тој земљи, мораће се пријавити у дипломатско-конзуларна представништва.
„Новак који борави у иностранству од рођења или је с родитељима отишао у иностранство прије настанка новачке обавезе, дужан је у календарској години у којој навршава 18 година пријавити се дипломатском или конзуларном представништву Републике Хрватске ради увођења у војну евиденцију.
Новак који борави у иностранству и који из било којег разлога није уведен у војну евиденцију у Републици Хрватској, дужан је пријавити се надлежном дипломатском или конзуларном представништву најкасније до навршених 29 година живота. Новак може боравити у иностранству до 30. јуна календарске године у којој навршава 29 година, а након тога се, у року од 30 дана, мора јавити надлежном подручном одјељењу за послове одбране“, наводе из МОРХ-а.
У МОРХ-у, међутим, не прецизирају на који начин ће натјерати оне који живе у иностранству да се пријаве дипломатско-конзуларним представништвима. Закон, ипак, јасно прописује казне за оне који то не учине.
„Новчаном казном од 250 до 1320 еура казниће се за прекршај особа која се без оправданог разлога не одазове позиву за учешће у војној обавези, позиву за темељно војно оспособљавање или ако без оправданог разлога не дође на обављање цивилне службе, као и ако је без оправданог разлога напусти“, стоји у закону.
