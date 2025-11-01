Земљотрес јачине 4,9 степени погодио Авганистан

Извор:
01.11.2025
21:14
Земљотрес јачине 4,9 Ријтера погодио је вечерас регион Хиндукуш на сjевероистоку Авганистана, саопштио је Европски медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ), преноси Ројтерс.
Потрес је погодио град Фајзабад у 23.33 по локалном времену.
Дубина епицентра потреса није утврђена, али се претпоставља да је био плитак.
За сада нису објављени подаци о жртвама и евентуалној материјалној штети.
