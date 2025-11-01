Logo

Земљотрес јачине 4,9 степени погодио Авганистан

Извор:

Агенције

01.11.2025

21:14

Коментари:

0
Земљотрес јачине 4,9 степени погодио Авганистан
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес јачине 4,9 Ријтера погодио је вечерас регион Хиндукуш на сjевероистоку Авганистана, саопштио је Европски медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ), преноси Ројтерс.

Потрес је погодио град Фајзабад у 23.33 по локалном времену.

Дубина епицентра потреса није утврђена, али се претпоставља да је био плитак.

За сада нису објављени подаци о жртвама и евентуалној материјалној штети.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

avganistan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ужас: Двоје дјеце погинуло у рушењу седмоспратнице, трага се за родитељима!

Свијет

Ужас: Двоје дјеце погинуло у рушењу седмоспратнице, трага се за родитељима!

3 д

0
Земљотрес продрмао дио Републике Српске

Друштво

Земљотрес продрмао дио Републике Српске

3 д

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Јак земљотрес погодио Индонезију!

4 д

0
Јак земљотрес погодио Турску, има повријеђених

Свијет

Јак земљотрес погодио Турску, има повријеђених

4 д

0

Више из рубрике

Тамна страна владавине Зеленског

Свијет

Тамна страна владавине Зеленског

2 ч

0
Помоћ тешко стиже угроженима након удара урагана "Мелиса"

Свијет

Помоћ тешко стиже угроженима након удара урагана "Мелиса"

2 ч

0
Пуњач се запалио док је дјечак спавао: Мајка објавила језиве фотографије опекотина

Свијет

Пуњач се запалио док је дјечак спавао: Мајка објавила језиве фотографије опекотина

3 ч

0
У пустињи код Лас Вегаса пронађене огромне хрпе пепела. "Ради се о људским остацима"

Свијет

У пустињи код Лас Вегаса пронађене огромне хрпе пепела. "Ради се о људским остацима"

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

02

У Тузли запаљен аутомобил марке Порше

22

01

Трамп: Сусрет са Сијем доноси успјех и вјечни мир

21

57

Расе паса који ријетко лају

21

44

Будућност је стигла: Направљен мотор којем не треба ни гориво ни батерија

21

35

Спалети дао шансу Костићу, он се одужио за 90 секунди

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner