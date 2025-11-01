У пустињи код Лас Вегаса пронађене огромне хрпе пепела. "Ради се о људским остацима"

Извор:
Савезни истражитељи и даље покушавају открити ко је одговоран за стотине хрпа кремираних људских остатака пронађених у пустињи недалеко од Лас Вегаса, мјесецима након шокантног открића. Језив призор први пут је уочен још у јулу, а истрага се од тада само шири, пише Индепендент.
Све је почело 28. јула када је један мушкарац у Серчлaјту, забаченој заједници сат времена јужно од Лас Вегаса, наишао на застрашујући призор. У августу је Канцеларија за управљање земљиштем потврдила да се заиста ради о људским остацима, односно уситњеним костима преосталим након кремације. Ове седмице, у сриједу, компанија Палм мортуарис енд цеметеријс прикупила је око 315 хрпа, али је у близини откривено још једно подручје с остацима, што је додатно проширило истрагу.
Закон у Невади не забрањује појединцима расипање пепела на јавном земљишту. Међутим, „комерцијална дистрибуција кремираних остатака“, како то наводи Канцеларија за управљање земљиштем, није дозвољена. Управо због тога истражитељи сумњају да иза овог чина стоји неко погребно предузеће, али за сада нису именовали ниједну компанију као могућег кривца.
До тренутка прикупљања, уз остатке нису пронађене никакве идентификационе ознаке. Како би се осигурао достојанствен испраћај, компанија Палм мортуарис планира све остатке сахранити заједно у гробници на свом гробљу, гдје ће их њихови најближи моћи посјетити када се остаци идентификују.
„Мислим да нам је важно осигурати да ти људи не буду заборављени и напуштени“, изјавила је Селена ДиЛуло, предсједница компаније Палм мортуарис енд цеметеријс. „Важно је за нашу заједницу и нашу професију да покажемо колико нам је стало до тих људи.“
Иако су се појавиле гласине да би остаци могли потицати од недавно затворене погребне компаније, њен представник то је више пута демантовао. Званичници су такође потврдили да случај није повезан с компанијом Мекдермотс фјунерал хоум, коју су надлежни органи Неваде затворили у августу.
(Индекс)
