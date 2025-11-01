Медведев назвао белгијског министра имбецилом

01.11.2025
Замјеник предсједника руског Савјета безбједности Дмитриј Медведев, поводом пријетњи белгијског министра одбране Теа Франкена да ће у случају руског ракетног удара на Брисел Москва бити "сравњена са земљом", назвао је белгијског министра "имбецилом" и упозорио га ''да ће Белгија нестати''.
еститам свим руским пријатељима (а посебно глупом белгијском министру одбране) на успјешном тестирању подводног дрона Посејдон на нуклеарни погон. За разлику од Буревистника, Посејдон се може сматрати правим оружјем судњег дана – написао је Медведев на платформи Икс.
Као одговор кориснику те мреже који је предложио да се Белгија користи као полигон за тестирање, Медведев је додао: “Тада ће Белгија нестати”.
Белгијски министар одбране подијелио је снимак коментара Медведева и написао да “руски главни хулиган никада не престаје да пријети и вријеђа”.
– НАТО није у рату са Руском Федерацијом, и свакако не жели да буде… Али принцип ‘узвратног ударца’ нашег савеза је неспоран већ 76 година. То сам мислио у интервјуу за (белгијски лист) ХУМО и не повлачим ни ријеч од тога – навео Франкен.
Он је апеловао на Медведева да се смири, хитом америчке поп пјевачице Селене Гомез из 2023. године “Цалм Down”, преноси Политико.
Руска амбасада у Белгији назвала је Франкенове изјаве “провокативним и неодговорним” и навела да оне “не заслужују никакву пажњу с обзиром на њихову апсурдност и потпуну одвојеност од стварности”.
