Бијела кућа донијела још једну необичну одлуку

Новинари који извјештавају из Бијеле куће више неће имати слободан приступ канцеларији у Западном крилу коју користи особље за комуникације, саопштила је Трампова администрација у петак у свом најновијем потезу обуздавања медија.
Репортери који желе да разговарају са званичницима Бијеле куће у канцеларији сада ће морати да закажу термин, према меморандуму који су у петак објавили портпаролка Бијеле куће Керолајн Левит и Стивен Чонг, директор комуникација, који сада раде у сада ограниченој зони.
Бијела кућа је саопштила да је потез мотивисан "недавним структурним променама" које захтијевају да особље за комуникације буде одговорно за питања која се односе на Савјет за националну безбједност.
"У том својству, чланови особља за комуникације Бијеле куће рутински се баве осјетљивим материјалом“, наводи се у меморандуму.
Промјена изгледа да такође одражава ограничења Бијеле куће за новинаре, која укључују искључивање одређених новинских организација са затворених брифинга и догађаја и наметање новог скупа правила и ограничења у Пентагону, што је навело већину репортера који тамо раде да предају своје медијске значке и извјештавају о војсци изван зграде седишта.
Предсједник Доналд Трамп је такође поменуо могућност премештања новинарског корпуса са терена Бијеле куће.
"Имамо опцију овдје" рекао је Трамп раније овог мјесеца. "Могли бисмо их врло лако премјестити преко улице."
Према новим правилима, новинари ће задржати редован приступ посебној канцеларији поред собе за брифинге гдје се налази особље за комуникације нижег нивоа, наводи се у допису.
Предсједник Удружења дописника Бијеле куће, Веиђиа Ђијанг, рекао је у саопштењу да нова ограничења "омећују способност новинарског корпуса да испитује званичнике, осигура транспарентност и позива владу на одговорност, на штету америчке јавности".
У објави на друштвеним мрежама, Чонг је оправдао ограничења тврдећи да су новинари Бијеле куће тајно снимали видео и аудио записе канцеларије у Западном крилу, улазили у ограничене просторије у Западном крилу и прислушкивали приватне састанке.
Раније ове године, Бијела кућа је покушала да забрани Асошијејтед пресу да извјештава о догађајима у Бијелој кући након што је новинска организација одбила да Мексички залив назива "Америчким заливом" након Трампове извршне наредбе о промјени имена. Савезни судија је пресудио да Бијела кућа не може легално да блокира АП на догађајима у Бијелој кући, али приступ медија остаје ограничен док Бијела кућа чека одлуку жалбе коју је поднијела.
Трамп је одвојено покренуо правне поступке против неколико медија за које је сматрао да неповољно извјештавају о њему и републиканским савезницима.
Године 1993, предсједник Бил Клинтон је забранио новинарима приступ том дијелу Западног крила, познатом као горња штампа, убрзо након што је ушао у Бијелу кућу. Али новије администрације су дозволиле новинарима да се крећу по том подручју како би разговарали са члановима комуникационог особља.
