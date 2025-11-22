Криминалци врбују дјецу да чине најбруталније злочине

22.11.2025
Криминалне мреже врбују дјецу путем видео-игара и паметних телефона, потом их регрутују да чине кривична дјела - од мучења до убистава, а неријетко и уцјењују ако не желе да то ураде, док родитељи често немају појма шта се дешава, упозорава директорка Европола Катрин Де Бол.
Ове групе сада представљају највећу појединачну криминалну пријетњу Европској унији (ЕУ) јер дестабилизују друштво тако што циљају дјецу и разарају породице, рекла је Де Бол.
"Претварање деце у оружје за потребе организованих криминалних група је оно што се тренутно дешава на европском тлу. Они наоружавају дјецу да би их мучили или убијали. Више се не ради о ситним крађама. Ради се о великим злочинима", рекла је она у интервјуу за "Политико" и "Велт".
"Најгори случај" који је Еуропол видео био је случај дјечака који је добио наређење "да убије своју млађу сестру - што се и догодило", рекла је она.
"То је сурово, никада раније нисмо видели нешто слично", нагласила је Де Бол, која је шефица агенције ЕУ која је одговорна за координацију обавјештајних информација и подршку националној полицији.
Криминалци често започињу процес врбовања тако што се придруже групном ћаскању у видео-играма за више играча, и стекну повјерење детета разговарајући о наизглед безазленим темама као што су кућни љубимци или живот у породици.
Затим прелазе у затворени чет, гдје почињу да разговарају о много мрачнијим темама и наговарају дете да подели личне податке, попут кућне адресе. У том тренутку, криминалци могу да подмите или уцене дете да почини насиље, укључујући мучење, самоповређивање, убиство, па чак и самоубиство.
Европол има сазнања о 105 случајева у којима су малолетници били укључени у насилне злочине "извршене као услуга" - укључујући 10 наручених убистава. Многи покушаји убистава не успију зато што су дјеца неискусна, навела је агенција.
"Имамо и дјецу која не изврше наређење, па онда, на примјер, (криминалци) убију љубимца дјетета, како би дете врло јасно схватило: "Знамо гдје живиш, знамо ко си, послушаћеш, а ако не послушаш, ићи ћемо још даље", убићемо твоју мајку или оца" - упозорила је де Бол.
Криминалци такође нуде дјеци новац да почине злочин - и до 20.000 долара за убиство. Понекад плате, а понекад не. Иако ове мреже често циљају дјецу која су рањива зато што имају психолошке проблеме или трпе вршњачко насиље у школи, чак су и здрава и срећна дјеца у ризику, рекла је Де Бол.
"Ради се и о другима, о младима који нису рањиви, али желе нове патике, патике које су веома скупе", додаје она.
Када полиција ухвати дијете, криминалци нестају и прелазе на врбовање новог дјетета које ће претворити у оружје даљински управљано.
Криминалци остављају малолетнике на миру тек када буду ухапшени и онда прелазе на следећу жртву
"Родитељи у много случајева криве себе. Не разумију како је то могуће. Проблем је што немају приступ свему што њихова деца раде и што поштују приватност дјеце. Али као родитељи, требало би да разговарају о опасностима на интернету", закључила је она.
Она је чак сугерисала да дјецу и младе људе користе непријатељске државе и актери хибридних претњи као шпијуне за прислушкивање државних зграда, а дјеца нису ни свјесна тога. Указала је и на све већу претњу европском друштву од руске хибридне ратне стратегије.
Међу новим криминалним методама које доспевају на сто Европола, два посебно одскачу:
Према њеним ријечима, иако је Европа сада "преплављена дрогом", криминалне организације могу да зараде још више и још лакше путем онлајн превара.
"Вјештачка интелигенција је мултипликатор криминала. Све се ради хиљаду пута више и брже. Злоупотреба вјештачке интелигенције огледа се у фишинг мејловима - више их не препознајете лако, јер је језик исправан", нагласила је она.
Њене изјаве долазе усред актуелне дебате о томе како регулисати интернет и друштвене мреже да би се спречило да млади и рањиви људи буду доведени у опасност, пише Политико.
