Учитељица Наталија звала полицију због ђака првака: То је будући силоватељ

Извор:
Телеграф
21.11.2025
21:28
Коментари:0
Учитељица Наталија Кацифи у школи у Лутракију пријавила је ђака првака за сексуално узнемиравање, а након што ју је шестогодишњак додирнуо док јој је показивао свој цртеж! Родитељи малишана остали су у шоку када их је полиција позвала да их обавијести о пријави учитељице.
Скандал потреса читав град данима, а док су колеге и родитељи углавном шокирани тврдњама учитељице, Наталија прича за медије "да јој се овакав инцидент први пут догодио у 25 година колико ради као учитељица", те је затражила да се дијете испита, напомињући да "родитељи морају постављати границе".
"Учитељица сам 25 година, ово ми се први пут догодило и зато сам пријавила. Не желим да стигматизујем дијете, већ да сви пазимо", рекла је Наталија и додала да "овом дјетету треба се помогне".
"Треба да се испита ово дијете. Надам се да ће га прегледати и да ће бити добро, то желимо свим срцем", рекла је, између осталог, учитељица Наталија за медије.
Градови и општине
У току обнова зграде општине и основне школе у Шековићима
И док се због њене пријаве диже велика бура, Наталија позива да се "помогне и родитељима дјечака".
"Ми учитељи волимо сву дјецу, али дете морају да заштите родитељи, да поставе границе. Ако све сигнале игноришемо и кажемо ‘нема везе’… Ако не поставе границе дјетету, када одрасте, разумијете шта може да се деси", рекла је Наталија и додала да данас много дјеце пати.
"Родитељи их понекад несвесно оставе пред телевизором, интернетом, у биоскопу и гледају неприкладне садржаје", истакла је.
Наталија чињеницу да није прво контактирала родитеље правдала ријечима да је "очекивала да ће школа реаговати на инцидент". Тврдила је да је након што је поднијела пријаву полицији "дошла мајка, која је, када је схватила о чему се ради, говорила лоше десет минута".
"Када родитељи не могу да нам вјерују и да сами заштите своју децу… Ми морамо да заштитимо дијете и наш посао. Ја сам то учинила ради заштите, за себе, за осталу дјецу, да се не понови", рекла је. Додала је да родитељи понекад не схватају да деца не дјелују на здрав начин.
На питање зашто је отишла у полицију, рекла је да је очекивала "да ће школа ријешити проблем, што није учинила".
"Важно је да се дјеца, учитељи, наставници, директори помогну. Сматрала сам да је догађај врло озбиљан, а отишла сам пошто сам примјетила да школа није посветила посебну пажњу… Када сам школи пријавила, нису ми ништа рекли“, рекла је Наталија оптужујући руководство школе да "инциденту нису посветили пажњу".
"Хтјела сам да се пази на ово дете, првенствено родитељи. Родитељи сами да пазе на своју дјецу, они контролишу дјецу. Родитељи током дана виде шта њихова дјеца раде. Хтела сам да проблем реши школска управа, не ја“, рекла је Наталија.
Наука и технологија
У дијелу Марса названог по општини из Српске снимљен објекат који не би требало да буде ту
Она је рекла да родитељи морају да пазе на своју дјецу да се овакви инциденти не догађају.
"Родитељи нас пријављују, а ми немамо право? Никада учитељ није ишао да пријави дијете које има проблем. Дете је мало, зато сам поднијела пријаву. Ако га оставимо и не реагујемо, може да настави и да дође до 12, 15, 18 година и ко зна шта може да се деси. Зашто не бисмо спријечили зло од почетка?", рекла је учитељица Наталија.
Извор упознат са случајем рекао је раније за медије да је Наталија колегама пријавила да ју је дјечак из одељења првог разреда додирнуо по грудима.
"Одмах су сви учитељи остали запањени, нису вјеровали шта чују. Колеге су покушале да је смире и објасне да се нешто друго дешава, да то није могуће због мале старости дјетета“, рекао је извор.
Ипак, према свједочењу, "учитељица је инсистирала на својој оптужби и тврдила ‘не, ово не прихватам, ово је сексуално узнемиравање мене’". Према свједоку, учитељица је такође тврдила да је дијете "будући силоватељ".
Становници Лутракија причају да су "чули да је учитељица мало ексцентрична, религиозна..."
Према истим изворима, њено понашање се сматра прилично строго и често несразмјерно за малу дјецу.
Други становници рекли су да никада нису чули ништа озбиљно о учитељици раније, али сматрају њену реакцију претјераном.
Најновије
Најчитаније
22
39
22
39
22
33
22
25
22
20
Тренутно на програму