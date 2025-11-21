Сутра је свети Нектарије Егински: Обавезно изговорите ове ријечи

Извор:
Сутра, 22. новембра, Српска православна црква и њени вјерници прослављају празник посвећен Светом Нектарију Егинском, једном од највећих исцелитеља у историји хришћанства. Његово име и данас призива вјеру, наду и утјеху свима који траже снагу и здравље.
Свети Нектарије био је епископ Александријске православне цркве, митрополит Пентапољски и православни теолог, а по смрти је проглашен светитељем. Након одласка у пензију, живио је у Тројичком манастиру у Егини, који је и основао, по којем је и добио име Егински. Током живота пролазио је кроз многе изазове и неправде, али је остао смирен, благе нарави и јак у речима. Вјерници га и данас сматрају чудотворцем и заштитником болесних, а његове духовне поуке служе као смернице за живот испуњен љубављу и вером.
О љубави је говорио овако:
"Старајте се да имате љубав. Иштите свакодневно од Бога љубав. Заједно са љубављу долази сво богатство добара и врлина. Волите, да бисте били вољени од других. Дајте Богу читаво срце ваше да бисте остали у љубави. Ко пребива у љубави у Богу, пребива и Бог у њему."
Његова чуда почела су већ након смрти, вјерује се да је први болесник излијечен када је неко ставио његов џемпер на кревет парализованог човјека. Од тада, помоћ Светог Нектарија највише траже обољели од тешких болести, посебно канцера.
Молитва Светом Нектарију Егинском:
"О, мироточива главо, светитељу Нектарије, архијереју Божији! У време великог одступништва и безбожништва, побожношћу си просијао и сакрушио главу прегордога сатане, који нас је израњавио. Тога ради дарова ти Христос да лечиш болести неизлијечена, које нас спопадоше због безакоња наших. Верујемо: заволео те је Бог праведнога, да тебе ради нас грешне помилује, од проклетства да нас разријеши, од болести да нас избави и да се по свој васелени слави страшно и преславно Име Његово, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове вијекова. Амин."
Једна од његових најважнијих порука нас подсећа где се крије истинска срећа:
"Колико су у заблуди људи који траже срећу ван себе – у богатству, слави, путовањима и задовољствима која завршавају горчином! Срећа се налази у нама самима. Блажен је човјек који то разумије… Срећа је чисто срце, јер такво срце постаје престо Божије. Господ говори: Уселићу се у њих и живјећу у њима и бићу им Бог и они ће бити Мој народ. Ко има чисто срце, у њему има највеће благо - Самог Бога!"
Свети Нектарије рођен је 1. октобра 1846. године у Тракији под именом Анастасије Кефалас. После школовања у Цариграду и Хиосу, замонашио се и узео име Лазар. Године 1877. примио је монашки постриг под именом Нектарије, а потом је служио као свештеник, архимандрит и митрополит. Након повлачења у пензију, своје посљедње године провео је у Егини, где је преминуо 8. новембра 1920. године. Канонизован је 1961. године.
Сутра, уз Светог Нектарија, црква прославља и свете мученике Онисифора и Порфирија, који су дали своје животе за ширење хришћанске вере у време цара Диоклецијана.
