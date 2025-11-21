Цвијановић Хелезу: Чему нервоза?

Извор:
АТВ
21.11.2025
20:39
Коментари:0
Поводом тврдњи Зукана Хелеза да је славила Дан државности, српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић је поручила да су пионирске капе и обиљежавање празника из тог периода били одраз времена и друштвеног договора који је тада важио.
"Што се наслова тиче, прије 50 година смо сви носили пионирску капу и славили све што је припадало том периоду. Одраз времена и друштвеног договора који је тада важио", поручила је ово Цвијановићева поводом изјава Зукана Хелеза да је славила Дан државности.
Поручила је да се у Републици Српској обиљежава Дејтонски споразум.
"Иначе, чему нервоза? Ми у Републици Српској обиљежавамо Дејтонски споразум, прихватајући земљу која је њиме настала. Нисмо исказивали амбиције да га наметнемо Федерацији БиХ. Хелез обиљежава празник који је настао у вријеме сасвим другачијег поретка, којег смо оставили иза себе", истакла је Цвијановићева.
Додаје да Хелез има право да га обиљежава, али да нема право да га намеће другима.
Ауто-мото
Нису радари: Чему служе ови стубови поред пута
"Он, наравно, има право да га обиљежава, али нема право да га намеће другима. Обмана је тврдити да је празник "државности" цијеле БиХ. Уосталом, лицемјерно је да 25. новембар славе баш они који су 1. марта прегласавањем срушили оно позитивно што је у себи тај датум садржио, а то су једнакост и конститутивност народа", нагласила је Цвијановићева.
Истиче да што се тиче антифашизма, Срби су били носиоци антифашистичке борбе у БиХ.
"О томе свједоче непобитне историјске и статистичке чињенице, као што су број бораца и жртава. Значи, Хелезова "предавања" на ту тему су сувишна", јасна је Цвијановићева.
Додаје да је тема нешто друго, па да ваља то поновити.
"Тема је нешто друго, па ваља поновити: БиХ нема закон о празницима, што значи да се они утврђују и обиљежавају на нивоу ентитета. Федерација БиХ не обиљежава Дејтонски споразум, јер бошњачка политичка елита не прихвата постојање Републике Српске, а ни конститутивност народа. БиХ нема ни дан државности, ни дан независности, ни дан било чега, док се о томе не постигне договор свих у БиХ. А, договора нема већ цијелих 30 година. Тако је, како је", закључила је Цвијановићева.
Што се наслова тиче, прије 50 година смо сви носили пионирску капу и славили све што је припадало том периоду. Одраз времена и друштвеног договора који је тада важио. — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 21, 2025
Иначе, чему нервоза? Ми у Републици Српској обиљежавамо Дејтонски споразум, прихватајући земљу која је њиме… pic.twitter.com/fUIpkCjMe0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму