Спремите се: Температура иде 10 степени испод нуле

Извор:

АТВ

21.11.2025

19:50

Спремите се: Температура иде 10 степени испод нуле

Први талас падавина је на свом врхунцу у овим тренуцима, објавили су метеоролози са БХ Метео.

Вечерас послије 21 сат падавине ће у већини мјеста ослабити и престати, али само краткотрајно, навели су.

Рамо Исак

Република Српска

Рамо Исак се мијеша у изборе у Републици Српској

"Нови талас падавина слиједи од суботе, 22. новембра, ујутро па до суботе навече. Од вечерњих сати суботе постепено слабљење и престанак падавина посвуда. У суботу снијег у већем дијелу земље, осим на југу гдје ће остати киша", прогнозирали су.

Што се тиче недјеље, 23. новембар, додају да ће од средине дана доћи до постепеног разведравања са сјеверозапада, па ће тако услиједи доста хладна ноћ на понедјељак, 24. новембар.

Додали су да ће минуси бити у већини мјеста, а у вишим крајевима температура се током ноћи локално може спустити на испод -10 степени.

nermin nikšić

Република Српска

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

"За викенд хладно вријеме, температуре током дана већином око нуле, локално и благо у минусу. На југу нешто топлије, до 9 степени. Вјетар слаб до умјерен сјеверног смјера", прогнозирали су метеоролози са БХМетео.

21

21

У току обнова зграде општине и основне школе у Шековићима

21

18

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

21

16

Сутра је свети Нектарије Егински: Обавезно изговорите ове ријечи

21

09

УЖИВО: Битно, 21.11.2025.

21

04

Камион склизнуо са цесте, аутомобил у каналу

