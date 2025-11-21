Рамо Исак се мијеша у изборе у Републици Српској

Аутор:Инес Ђанковић
21.11.2025
19:03
Коментари:2
Политичко Сарајево покушава да бира власт у Републици Српској. Јасно је то након објаве Раме Исака који се директно умијешао у пријевремене предсједничке изборе у Српској позивајући грађане Српске коме да дају свој глас у недјељу.
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић каже да се у изборе није умијешао само Исак, већ и други функционери из Федерације БиХ.
У бошњачком политичком корпусу пршти перје. Странке подијељене, коалиције климаве, а власт и опозиција смртно посвађани, навела је Жељка Цвијановић потпредсједник СНСД-а.
Бивши предсједник Народне скупштине Републике Српске Драган Калинић каже да је нечувено да се министар унутрашњих послова Федерације БиХ мијеша у унутрашње ствари Републике Српске. Сматра да је то екстремно и безобразно.
"Нешто је слично прије извјесног времена саопштио и Ћамил Дураковић. Говорио је да он као неће сугерисати Бошњацима да гласају за опозицију или за другу страну. А у суштини је упутио јасну поруку да опозиција очекује подршку бошњачких бирача и гласача и на тај начин би евентуално могла да оствари побједу", подсјетио је бивши предсједник Народне скупштине Републике Српске Драган Калинић.
Слично Исаку и Дураковићу, данас је и сарајевски СДП, партија која не учествује на изборима у Српској позвала да се гласа за кандидата који је њима прихватљив, односно политичком Сарајеву.
