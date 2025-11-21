Logo
Large banner

Мазалица: У недјељу се не бира између два кандидата, него се шаље порука Шмиту

Извор:

СРНА

21.11.2025

17:00

Коментари:

0
Мазалица: У недјељу се не бира између два кандидата, него се шаље порука Шмиту

Народ у Републици Српској на пријевремени изборима за предсједника Републике Српске не бира карактер кандидата или странака које су подржале те кандидате, него бира хоће ли речи "не" онима који су нас довели у ову ситуацију, изјавио је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.

Мазалица је истакао да је позив СДП-а, а раније и федералног министра унутрашњих послова Раме Исака, својим симпатизерима да не гласају за кандидата СНСД-а Синишу Карана, јасна порука ко су њихови фаворити у Српској и зашто.

"Рамо Исак говори оно што Бошњаци мисле. Оно што ће тајно рећи џамија, јавно ће рећи Рамо, а то је да желе да се умијешуају у изборни процес у Српској. А сви, отприлике, знамо зашто то желе", рекао је Мазалица.

Он је напоменуо да није ријеч о изборима у којима се бира карактер кандидата, ни странака које су подржале те кандидате, нити се бира између овог или оног професора.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: За све је важно што нови амерички план предвиђа укидање антируских санкција

"На овим изборима шаљемо поруку онима који су нас довели у ову ситуацију, а то су Тужилаштво, Суд, ЦИК, /Кристијан/ Шмит, /Мајкл/ Марфи и сарајевска политика, којој припада и Рамо Исак. Сви они дувају у исту тикву. Зато побједа другог кандидата осим Синише Карана значи побједа Шмита и свих побројаних укључујући и Раму. Јер све су ово радили да смијене Милорада Додика и његову политику", истакао је Мазалица.

Он је напоменуо да мандат предсједника до 2026. године припада Додику, а Додик сматра да његову политику треба да настави Каран.

"Ако не побиједи Каран и политика Додика, Карана и СНСД-а, онда су успјели Шмит, Тужилаштво, Суд, ЦИК...", упозорио је Мазалица.

Зато, додао је он, ако изгуби Каран, вјероватно ће остати Шмит, јер то онда значи да је народ казнио оне који су се супротставили Шмиту.

"То даље значи да српски, слободарски и антифашистички народ мисли да је Шмит добар, а то би онда значило да српски народ и Рамо Исак мисле исто", закључио је Мазалица.

Подијели:

Тагови:

Срђан Мазалица

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: За све је важно што нови амерички план предвиђа укидање антируских санкција

1 ч

0
Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

БиХ

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

1 ч

0
Укинута пресуда родитељима дјечака убице из Рибникара

Хроника

Укинута пресуда родитељима дјечака убице из Рибникара

1 ч

0
Правоснажно осуђен Драган Бјелогрлић

Сцена

Правоснажно осуђен Драган Бјелогрлић

1 ч

0

Више из рубрике

Мирослав Вујичић

Република Српска

Вујичић: СДП-у и Рами Исаку потребни подобни Срби, за српски народ избор је јасан

2 ч

0
Савић: Побједа Карана је порука Шмиту да иде кући

Република Српска

Савић: Побједа Карана је порука Шмиту да иде кући

2 ч

0
Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Република Српска

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

3 ч

8
Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе

Република Српска

Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

35

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

18

32

Колики домет има камера за контролу брзине

18

30

Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

18

27

Срцепарајуће: Објављена пјесма у част свирепо убијене Алдине Јахић

18

20

Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner