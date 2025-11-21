Мазалица: У недјељу се не бира између два кандидата, него се шаље порука Шмиту

Извор:
СРНА
21.11.2025
17:00
Коментари:0
Народ у Републици Српској на пријевремени изборима за предсједника Републике Српске не бира карактер кандидата или странака које су подржале те кандидате, него бира хоће ли речи "не" онима који су нас довели у ову ситуацију, изјавио је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
Мазалица је истакао да је позив СДП-а, а раније и федералног министра унутрашњих послова Раме Исака, својим симпатизерима да не гласају за кандидата СНСД-а Синишу Карана, јасна порука ко су њихови фаворити у Српској и зашто.
"Рамо Исак говори оно што Бошњаци мисле. Оно што ће тајно рећи џамија, јавно ће рећи Рамо, а то је да желе да се умијешуају у изборни процес у Српској. А сви, отприлике, знамо зашто то желе", рекао је Мазалица.
Он је напоменуо да није ријеч о изборима у којима се бира карактер кандидата, ни странака које су подржале те кандидате, нити се бира између овог или оног професора.
"На овим изборима шаљемо поруку онима који су нас довели у ову ситуацију, а то су Тужилаштво, Суд, ЦИК, /Кристијан/ Шмит, /Мајкл/ Марфи и сарајевска политика, којој припада и Рамо Исак. Сви они дувају у исту тикву. Зато побједа другог кандидата осим Синише Карана значи побједа Шмита и свих побројаних укључујући и Раму. Јер све су ово радили да смијене Милорада Додика и његову политику", истакао је Мазалица.
Он је напоменуо да мандат предсједника до 2026. године припада Додику, а Додик сматра да његову политику треба да настави Каран.
"Ако не побиједи Каран и политика Додика, Карана и СНСД-а, онда су успјели Шмит, Тужилаштво, Суд, ЦИК...", упозорио је Мазалица.
Зато, додао је он, ако изгуби Каран, вјероватно ће остати Шмит, јер то онда значи да је народ казнио оне који су се супротставили Шмиту.
"То даље значи да српски, слободарски и антифашистички народ мисли да је Шмит добар, а то би онда значило да српски народ и Рамо Исак мисле исто", закључио је Мазалица.
