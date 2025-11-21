Logo
Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

АТВ

21.11.2025

16:58

0
Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

На данашњој 16. хитној сједници Представничког дома Парламента ФБиХ требало је да буде одржана расправа о спорним препискама чланова Владе ФБиХ и Федералне управе полиције, али је дневни ред срушен.

Након дуготрајне и поприлично бурне расправе, посланици су гласали да се не прихвати предложени дневни ред. Укупно је 40 гласало за усвајање дневног реда и то након појединачног изјашњавања, што је 10 мање од потребних 50 гласова. Њих 39 је било против, а троје је било суздржано, пише "Кликс".

šolaja

БиХ

Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

Иначе, предложен дневни ред имао је једну тачку која је гласила: “Информација о наводним нелегалним радњама премијера Нермина Никшића и уплитање у рад полицијских органа Федерације БиХ”.

Током расправе у Представничком дому дошло је до озбиљних расправа између заступника и предсједавајућег овог дома Драгана Миоковића (НС).

Међутим, Миоковић се није расправљао само с опозиционим посланицимаа, већ и са својим бившим страначким колегом Дамиром Никшићем, који дјелује као самостални посланик након што је напустио Нашу странку.

Свађе је било и међу другим посланицима, а жустру расправу су имали Мирза Челик из ДФ-а и Белмин Зукан из СДП-а.

Ова сједница је сазвана након што су захтјев за одржавање послали заступници из опозиционих странака.

Битнији им избори у Српској него шта им премијер ради

Политичком Сарајеву је очигледно битније да се бави изборима у Републици Српској него оним што им премијер ради.

Тако је и сам Никшић одлучио да се петља у пријевремене изборе и покуша да утиче на вољу грађана Српске.

И није једини, то су радили и други сарајевски политичари, којима очигледно проблеми у њиховом дворишту нису на првом мјесту.

Мирослав Вујичић-22092025

Република Српска

Вујичић: СДП-у и Рами Исаку потребни подобни Срби, за српски народ избор је јасан

А када говоримо о проблемима у Сарајеву, битно је подсјетити како је дошло до њих. Никшић се нашао у великом скандалу након што су поједини медији објавили поруке из којих се види да је упетљан у манипулисање са запошљавањем.

Детаљније читајте у тексту у наставку.

nermin niksic

БиХ

Објављене компромитирајуће поруке: Никшић слао цедуљице за запошљавања

Нермин Никшић

Коментари (0)
