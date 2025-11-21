Logo
Цвијановић: Српска слави мир, а ФБиХ почетак рата

АТВ

21.11.2025

13:31

Цвијановић: Српска слави мир, а ФБиХ почетак рата
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић истакла је да БиХ нема закон о празницима и не постоји ниједан датум из прошлости који заједнички обиљежавају оба ентитета и сва три конститутивна народа.

Казала је да Република Српска данас обиљежава 30. годишњицу од потписивања Дејтонског мировног споразума.

''У Републици Српској 21. новембар је празник и нерадни дан, јер славимо мир и споразум који је окончао ратни сукоб, људске патње и разарање. У Федерацији БиХ овај датум је обичан радни дан. С друге стране, Федерација БиХ се припрема за прославу 25. новембра, такозваног "дана државности БиХ", који Република Српска не обиљежава, нити препознаје као заједнички празник'', написала је Цвијановићева на Иксу.

Подсјетила је да се обиљежавање 25. новембра заснива на годишњици првог засједања ЗАВНОБиХ-а из 1943. године, који је организовала Комунистичка партија Југославије.

''И представља искључиво комунистичку историјску заоставштину. Умјесто датума када је завршен рат, у Федерацији БиХ славе комунистички празник - 25. новембар, али и дан када је 1992. године почео рат у БиХ, убиством српског свата у Сарајеву - 1. март. Ова два датума се упорно покушавају наметнути као заједнички празници БиХ, иако БиХ нема закон о празницима'', рекла је Цвијановићева.

Милорад ДОдик-04092025

Република Српска

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

Додала је да Република Српска обиљежавањем годишњице Дејтонског споразума потврђује своју чврсту опредијељеност ка миру и стабилности.

''Нажалост, грубе интервенције које је овај споразум претрпио у протекле три деценије драматично су измијениле праксу, изневјериле очекивања, те нарушиле првобитни договор који је садржио вољу сва три конститутивна народа у БиХ, као и њихово међусобно повјерење'', закључила је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

Дејтонски споразум

praznici

