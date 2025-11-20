Logo
Large banner

Кошарац: Амбасаде и делегација ЕУ нису реаговале на антиуставно дјеловање Шмита

Извор:

СРНА

20.11.2025

20:36

Коментари:

0
Кошарац: Амбасаде и делегација ЕУ нису реаговале на антиуставно дјеловање Шмита
Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да амбасаде Њемачке и Велике Британије, као и Делегација ЕУ, никада нису реаговале на антидејтонско дјеловање Кристијана Шмита у БиХ.

Кошарац је навео да је видио да га ове амбасаде оштро осуђују зато што је Шмиту послао шљем нацистичке војске, постављајући питање да ли га осуђују зато што "није поштовалац традиције нацистичке војске и што се није залагао за рехабилитацију Хитлерових пилота, за разлику од Шмита, који јесте".

policija hrvatska

Регион

Жену ударио аутомобил, преминула на мјесту несреће

Он је упитао да ли су ове дипломатске мисије икада осудиле Шмита због тога и да ли је Шмит икада објаснио зашто се залагао за рехабилитацију нацистичких пилота.

Кошарац је даље упитао јесу ли се амбасаде и Делегација ЕУ успротивиле доласку "таквог типа" у БиХ и његовом "нелегалном и нелегитимном узурпирању позиције високог представника".

Он је навео да ове амбасаде никада нису осудиле Шмита због антиуставног и антидејтонског дјеловања, узурпације домаћих институција, подривања демократије и владавине права.

илу-тепих-09112025

Савјети

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

Кошарац је додао да ове дипломатске мисије нису реаговале ни на Шмитово урушавање Дејтонског мировног споразума и делегитимисање српског народа у БиХ.

Он је упитао и да ли су амбасаде и Делегација ЕУ осудиле Шмита због "дириговања политички монтираним процесом против легално и легитимно изабраног предсједника Републике Српске Милорада Додика".

Кошарац је навео да се ове мисије нису оглашавале ни поводом Шмитових насртаја на имовину Републике Српске, српске светиње и Дан Републике – 9. јануар.

илу-вода-ријека-20112025

Србија

Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

- Немам намјеру да полемишем са амбасадама Њемачке и Велике Британије, нити са Делегацијом ЕУ. Не очекујем да ми одговоре на ова питања. Све су ми рекли својим ставовима, а Шмит је увијек на погрешној страни - поручио је Кошарац.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уручене официрске сабље директорима полиције

Република Српска

Уручене официрске сабље директорима полиције

4 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

4 ч

0
Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

БиХ

Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

4 ч

9
Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Република Српска

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

4 ч

0

Више из рубрике

Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

БиХ

Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

4 ч

9
Амиџић: Нешковићу и Вуковићу није било у интересу усвајање буџета

БиХ

Амиџић: Нешковићу и Вуковићу није било у интересу усвајање буџета

4 ч

1
Ковачевић: Нешковић и Вуковић своје фотељице ставили испред запослених у институцијама БиХ

БиХ

Ковачевић: Нешковић и Вуковић своје фотељице ставили испред запослених у институцијама БиХ

5 ч

0
Шпирић: Поражене снаге које су Српску хтјеле да држе као кривца за неусвајање буџета

БиХ

Шпирић: Поражене снаге које су Српску хтјеле да држе као кривца за неусвајање буџета

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

14

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

23

10

Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

23

01

Италију погодило сњежно невријеме

22

51

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

22

48

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner