Кошарац: Амбасаде и делегација ЕУ нису реаговале на антиуставно дјеловање Шмита

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да амбасаде Њемачке и Велике Британије, као и Делегација ЕУ, никада нису реаговале на антидејтонско дјеловање Кристијана Шмита у БиХ.
Кошарац је навео да је видио да га ове амбасаде оштро осуђују зато што је Шмиту послао шљем нацистичке војске, постављајући питање да ли га осуђују зато што "није поштовалац традиције нацистичке војске и што се није залагао за рехабилитацију Хитлерових пилота, за разлику од Шмита, који јесте".
Он је упитао да ли су ове дипломатске мисије икада осудиле Шмита због тога и да ли је Шмит икада објаснио зашто се залагао за рехабилитацију нацистичких пилота.
Кошарац је даље упитао јесу ли се амбасаде и Делегација ЕУ успротивиле доласку "таквог типа" у БиХ и његовом "нелегалном и нелегитимном узурпирању позиције високог представника".
Он је навео да ове амбасаде никада нису осудиле Шмита због антиуставног и антидејтонског дјеловања, узурпације домаћих институција, подривања демократије и владавине права.
Кошарац је додао да ове дипломатске мисије нису реаговале ни на Шмитово урушавање Дејтонског мировног споразума и делегитимисање српског народа у БиХ.
Он је упитао и да ли су амбасаде и Делегација ЕУ осудиле Шмита због "дириговања политички монтираним процесом против легално и легитимно изабраног предсједника Републике Српске Милорада Додика".
Кошарац је навео да се ове мисије нису оглашавале ни поводом Шмитових насртаја на имовину Републике Српске, српске светиње и Дан Републике – 9. јануар.
- Немам намјеру да полемишем са амбасадама Њемачке и Велике Британије, нити са Делегацијом ЕУ. Не очекујем да ми одговоре на ова питања. Све су ми рекли својим ставовима, а Шмит је увијек на погрешној страни - поручио је Кошарац.
