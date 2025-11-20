Logo
Ковачевић: Нешковић и Вуковић своје фотељице ставили испред запослених у институцијама БиХ

СРНА

20.11.2025

18:45

Ковачевић: Нешковић и Вуковић своје фотељице ставили испред запослених у институцијама БиХ
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да су делегати из опозиције у Републици Српској Желимир Нешковић и Ненад Вуковић, уз подршку сарајевских политичких странака, покушали све да буџет БиХ за 2025. годину не буде усвојен и да су стали пред све запослене у институцијама на нивоу БиХ.

- Тиме су поручили свима да су њихове фотељице у неком одборићу или комисијици или једно мјесто у неком авиону на неком путовању битнији од више од 20.000 запослених у заједничким институцијама на нивоу БиХ - изјавио је Ковачевић.

Указујући да су Вуковић и Нешковић све вријеме поручивали да нису против опструкције усвајања буџета, Ковачевић је констатовао да онда кад им није прошла намјера да додатним тачкама дневног реда сруше сједницу, један од њих је изашао, а други није подржао усвајање буџета.

- Мислим да не постоји очитији доказ да су хтјели да оборе усвајање буџета - истакао је Ковачевић.

Он је објаснио да је данас покренута заштита виталног националног интереса јер су Нешковић и Вуковић тражили попуњавање упражњеног српског мјеста у заједничким комисијама и делегацијама Парламентарне скупштине, а да о томе није расправљао Клуб Срба у Дому народа, који је задужен за предлагање чланова комисија и делегација.

- Нисмо жељели да овако блокирају усвајање буџета - рекао је Ковачевић.

Он је изразио захвалност српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, предсједнику СНСД-а Милораду Додику и министру финансија у Савјету министара Срђану Амиџићу што су истрајали да се усвоји буџет који је у складу са Уставом и на којем је све вријеме инсистирала Република Српска.

Ковачевић је закључио да је битно да у усвојеном овом буџету нема повећања за Министарство одбране, те да нема средстава за такозване бх. институције културе ни БХРТ.

- Има повећања плата за све запосленене у институцијама на нивоу БиХ и додатак од 1.000 КМ запосленима од нераспоређених средстава - додао је Ковачевић.

Радован Ковачевић

