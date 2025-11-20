Суд смијенио замјеника премијера Албаније због корупције

Извор:
СРНА
20.11.2025
18:21
Суд у Албанији смијенио је са функције замјеника премијера Белинду Балуку након што је подигнута оптужница због њене наводне улоге у избору компаније за изградњу тунела који финансира Влада.
Белинда Балуку, која је била министар инфраструктуре и енергетике, блиски је савезник премијера Едија Раме, који је раније ове године обезбиједио свој четврти узастопни мандат.
Она је раније оптужбе назвала "блаћењем, инсинуацијама, полуистинама и лажима" и рекла да ће у потпуности сарађивати са правосуђем.
Специјални суд задужен за борбу против корупције и организованог криминала није дао више информација у својој пресуди, "с обзиром на то да су такве мјере повјерљиве природе".
Специјално тужилаштво /СПАК/ саопштило је 31. октобра да је подигло оптужницу против Балукуове за кривично дјело кршења равноправности учесника на тендеру или јавној аукцији.
Наводи оптужнице односе се на изградњу тунела од 5,9 километара у јужном дијелу Албаније, по цијени од око 190 милиона евра.
У оптужници, у коју је Ројтерс имао увид, истиче се да је Балукуова, у својству министра инфраструктуре, неправилно утицала на одлуку у корист побједничке компаније. Она је оптужена да је то учинила у сарадњи са још пет чланова комисије за доношење одлуке.
