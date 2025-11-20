Због поплава у Улцињу затворене поједине улице, вода продрла у куће

Извор:
СРНА
20.11.2025
16:23
Поплаве су поново погодиле општину Улцињ, а најкритичније је било у Улици Мајке Терезе.
Према ријечима секретара за комунални надзор и инспекцијске послове Амира Мехметија, ова улица била је затворена за саобраћај неколико сати, док је вода продрла у више кућа.
Тешка ситуација забиљежена је и на улазу у насеље Ђеране 2, гдје се вода из канала Братице излила и поплавила прилазну улицу.
Поплављена је била и једна коловозна трака на магистралном путу Бар–Улцињ, на потезу од насеља Круте до самог улаза у Улцињ.
Саобраћај је на овом дијелу био знатно отежан, јер се велика количина воде сливала магистралом према граду.
