Због поплава у Улцињу затворене поједине улице, вода продрла у куће

Извор:

СРНА

20.11.2025

16:23

Поплаве у Улцињу
Фото: Facebook/UL Forum/Screenshot

Поплаве су поново погодиле општину Улцињ, а најкритичније је било у Улици Мајке Терезе.

Према ријечима секретара за комунални надзор и инспекцијске послове Амира Мехметија, ова улица била је затворена за саобраћај неколико сати, док је вода продрла у више кућа.

Тешка ситуација забиљежена је и на улазу у насеље Ђеране 2, гдје се вода из канала Братице излила и поплавила прилазну улицу.

Поплављена је била и једна коловозна трака на магистралном путу Бар–Улцињ, на потезу од насеља Круте до самог улаза у Улцињ.

Саобраћај је на овом дијелу био знатно отежан, јер се велика количина воде сливала магистралом према граду.

Улцињ

Поплаве

