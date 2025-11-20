Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

Извор:
Агенције
20.11.2025
10:10
Коментари:0
Загребачка полиција огласила се о току истраге након пожара који је избио у згради Вјесника, те су навели да је једна особа ухапшена.
Истичу да је криминалистичко истраживање започело одмах по дојави, уз истовремено обезбјеђење мјеста догађаја и предузимање мјера ради безбједности грађана.
У саопштењу наглашавају како је у раној фази извида кључно што хитније и неометано прикупити обавјештења од свих особа које могу имати корисна сазнања о догађају. Објављивање информација у јавности у тој фази може отежати рад полиције, пише Индекс.
- То може довести у ризик да информације дођу и до особа које је потребно обухватити криминалистичким истраживањем, а за које се сазнало управо у тој почетној фази извида - наводе из полиције.
Потврдили су да је досадашњим радом обухваћено неколико млађих особа.
- Једна особа је ухапшена и над њом се спроводи криминалистичко истраживање - саопштили су.
Додају како ће, чим околности буду допуштале, јавност добити више информација:
- Вођени примарно интересом учинковитог криминалистичког истраживања, чим околности то дозволе, додатно ћемо информирати јавност- наводе.
