Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

Извор:

Агенције

20.11.2025

10:10

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника
Фото: Tanjug / HINA / Lana Slivar Dominić (HO)

Загребачка полиција огласила се о току истраге након пожара који је избио у згради Вјесника, те су навели да је једна особа ухапшена.

Истичу да је криминалистичко истраживање започело одмах по дојави, уз истовремено обезбјеђење мјеста догађаја и предузимање мјера ради безбједности грађана.

neboder požar zagreb

Регион

Томашевић о пожару на небодеру: Штета је тотална, видјећемо хоћемо ли га рушити

У саопштењу наглашавају како је у раној фази извида кључно што хитније и неометано прикупити обавјештења од свих особа које могу имати корисна сазнања о догађају. Објављивање информација у јавности у тој фази може отежати рад полиције, пише Индекс.

- То може довести у ризик да информације дођу и до особа које је потребно обухватити криминалистичким истраживањем, а за које се сазнало управо у тој почетној фази извида - наводе из полиције.

Истражује се више млађих особа, једна ухапшена

Потврдили су да је досадашњим радом обухваћено неколико млађих особа.

- Једна особа је ухапшена и над њом се спроводи криминалистичко истраживање - саопштили су.

небодер загреб пожар

Регион

Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични

Додају како ће, чим околности буду допуштале, јавност добити више информација:

- Вођени примарно интересом учинковитог криминалистичког истраживања, чим околности то дозволе, додатно ћемо информирати јавност- наводе.

Загреб

пожар

neboder

