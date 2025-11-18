Томашевић о пожару на небодеру: Штета је тотална, видјећемо хоћемо ли га рушити

Извор:
Агенције
18.11.2025
08:11
Коментари:0
Велики пожар у Вјесниковом небодеру на Славонској авенији у Загребу избио је синоћ мало прије поноћи, а ватрогасци га гасе више од шест сати.
Пред зграду јутрос је дошао и загребачки градоначелник Томислав Томашевић.
Регион
Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични
"Стално се разбуктава на разнима етажама. Гаси се изнутра и извана. Не зна се који је узрок, постоје неке сумње, али увиђај ће то утврдити. Нажалост, штета је тотална. Већински власник зграде је држава, статичари ће требати видјети је ли конструкција за рушење или ће се ићи у обнову", казао је Томашевић.
Додао је да, за сада, нема опасности од урушавања.
"Најбитније је да нема жртава и најважнија је безбједност ватрогасаца", додао је.
Томашевић је казао да се још не зна који је узрок пожара: "Постоје неке сумње, али радиће се увиђај па ћемо видјети", казао је.
Регион
4 ч0
Регион
14 ч0
Регион
16 ч0
Регион
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму