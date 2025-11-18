Logo
Томашевић о пожару на небодеру: Штета је тотална, видјећемо хоћемо ли га рушити

Фото: Tanjug / HINA / Lana Slivar Dominić (HO)

Велики пожар у Вјесниковом небодеру на Славонској авенији у Загребу избио је синоћ мало прије поноћи, а ватрогасци га гасе више од шест сати.

Пред зграду јутрос је дошао и загребачки градоначелник Томислав Томашевић.

небодер загреб пожар

Регион

Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични

"Стално се разбуктава на разнима етажама. Гаси се изнутра и извана. Не зна се који је узрок, постоје неке сумње, али увиђај ће то утврдити. Нажалост, штета је тотална. Већински власник зграде је држава, статичари ће требати видјети је ли конструкција за рушење или ће се ићи у обнову", казао је Томашевић.

Додао је да, за сада, нема опасности од урушавања.

"Најбитније је да нема жртава и најважнија је безбједност ватрогасаца", додао је.

Томашевић је казао да се још не зна који је узрок пожара: "Постоје неке сумње, али радиће се увиђај па ћемо видјети", казао је.

