Возачи опрез! Клизави путеви, снијег на вишим предјелима успорава саобраћај

Извор:
СРНА
18.11.2025
08:03
Коментари:0
На путним правцима у Републици Српској и Федерацији БиХ возила саобраћају по клизавим коловозима, а у вишим планинским предјелима и преко превоја успорено због снијега који пада понегдје.
Због снијега посебан опрез препоручује се на дионицама Мркоњић Град-Милиништа, Шипово-Стројице, Кнежево-Угар, Кључ-Босански Петровац, Врхпоље-Кључ, Шипово-Купрес, Шуица-Купрес.
Из Ауто-мото савеза Републике Српске наводе да потешкоће возачима причињавају и повремено јаки удари вјетра.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина у току је постављање расвјете у тунелу "Сијерачке стијене", због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја у самом тунелу, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента, због радова на постављању завршног слоја асфалта, а возила се преусмјеравају на пут Србац-Прњавор-Дервента. За возила хитних служби, ватрогасна возила и возила локалног становништва неће вриједити обустава саобраћаја на наведеном путном правцу.
Друштво
Возачи опрез: Магла смањује видљивост у котлинама
На дионици магистралног пута Билећа-Требиње-локалитет Жудојевићи врши се санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Због санације коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина, као и на дионици магистралног пута Гојсовац-Павловића мост, долази до повремене обуставе саобраћаја, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента", од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.
На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова у трајању од два пута по пет до седам минута.
Ради деминирања на локалитету "Гајеви два", општина Ново Горажде вршиће се повремена получасовна обустава саобраћаја на дионици магистралног пута Устипрача-Ново Горажде од 8.00 до 15.00 часова.
Друштво
Возачи опрез: Магла смањује видљивост у котлинама
Због активираног клизишта, у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Бушлетић-Зелиња у мјесту Доња Палежница саобраћај се због одрона одвија успорено, једном саобраћајном траком.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Саобраћај се због активираних клизишта одвија једном саобраћајном траком у дужини од 50 метара на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
Због санирања активног клизишта на регионалном путу Острожац–Бутуровић Поље, саобраћај је привремено обустављен. Алтернативни правци су у функцији и препоручује се кориштење истих до завршетка радова.
Радови су актуелни на дионицама аутопута А-1 Подлугови-Сарајево сјевер и Високо-Какањ, као и на магистралним путевима: Семизовац-Олово, Завидовићи-Возућа у мјесту Криваја, Јајце-Црна Ријека, Јабланица-Блидиње (Јабланица-Косне Луке), Коњиц-Јабланица Острожац, Мостар-Читлук (на улазу у Читлук) као и на улазу у Неум.
Друштво
Несметано одвијање саобраћаја, опрез на дионицама кроз усјеке
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље Европске уније, могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе, која се преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму