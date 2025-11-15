Стиже захлађење и снијег, температура ће пасти за 15 степени!

Извор:
15.11.2025
Након изнадпросјечно топлог новембра очекује нас шокантна промјена. Хладан ваздух који ће донијети и снијег доћи ће нам из Хрватске.
Сутра и у понедјељак имаћемо још невјероватно угодне температуре за новембар. Максимална ће ићи до 20 степени, а од уторка нас очекује прави шок и пад температуре за скоро 15 степени на неким мјестима.
Киша у понедјељак, уз значајнији пад температуре у БиХ који ће понегдје износити максималних пет степени донијеће и снијег.
Према првим прогнозама, промјена нас очекује у ноћи између понедјељка и уторка.. До краја седмице постоје назнаке да ће поново доћи до падавина, али још увијек је рано говорити. Након ових изненадних 18+ степени које смо имали посљедњих дана, стиже значајније захлађење које ће се задржати.
У уторак ће пролазно дувати јака и олујна бура, на ударе углавном подно Велебита и орканска, која ће већ у сриједу средином дана окренути на слаб до умјерен сјеверозападни
Недјеља нам доноси дјелимично сунчано, нарочито на мору вјетровито те изнадпросјечно топло вријеме. Облачније и уз кишу у Горском котару и на сјеверном Јадрану. Локално су могуће обилније падавине, а у ноћи на понедјељак израженији пљускови с грмљавином. Највиша температура углавном између 16 и 21 °C. А онда нам слиједи обрт.
Према прогнози ДХМЗ-а од понедјељка до сриједе, вријеме ће бити промјенљиво и кишовито, понегдје уз обилније падавине и грмљавину. Невријемена локално у понедјељак може бити углавном на сјеверном Јадрану, а у уторак у Далмацији. У уторак поступно смиривање са запада уз нагли пад температуре па у вишем горју ваља рачунати на снијег.
У ноћи на сриједу и у сриједу разведравање. Умјерен и јак југозападни вјетар, на ударе понегдје и олујан ће у понедјељак навече окретати на сјеверац и сјевероисточњак те поступно слабити. На мору јако и олујно југо, почетком седмице најприје на сјеверу окреће на југозападњак те мало ослаби. У уторак ће пролазно задувати јака и олујна бура, на ударе углавном подно Велебита и орканска, која ће већ у сриједу средином дана окренути на слаб до умјерен сјеверозападни. Према средини седмице све хладније.
