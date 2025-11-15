Српска одала почаст херојима

Извор:
15.11.2025
Централна манифестација поводом Дана Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске одржана је данас на тргу у Бијељини у присуству високих званичника Српске и многобројних грађана.
Част, слобода и јединство ријечи су које су пратиле постројавање ветерана први пут након 30 година у слободној Републици Српској и приказан је документарни филм о овој елитној јединици.
Обиљежавању су присуствовали лидер СНСД-а Милорад Додика, предсједник Владе Саво Минић, бројни министри, Његово преосвештенство митрополит зворничко-тузланског Фотија.
Након парастоса који је служио митрополит Фотије, вијенце на споменик браниоцима у протеклом рату положиле су делегације институција Републике Српске, Специјалне бригаде полиције, породица погинулих, представници града и бројни грађани.
Митрополит Фотије истакао је у обраћању да су ветерани Специјалне јединице јунаци у рату и у миру, да се данас показало јединство српске политичке елите и народа, те упозорио да 30.000 пострадалих за слободну Републику Српску обавезује да се чува ова светиња.
"Ту смо, ту остајемо, ту ћемо бити, ово је наша земља, да Бог благослови Републику Српску, увијек у миру", пожелио је митрополит.
Генерал полиције Љубомир Боровчанин, један од команданата ове елитне јединице, указао је на значај памћења значајних догађаја и људи, на свједочење истине.
"Ратне заставе данас су у рукама оних који неће дозволити да се руши оно што је под њима створено - слобода и наша задужбина Република Српска", поручио је генерал.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је дубоко поштовање свима који су дали живот за Републику Српску.
"У очи вас гледам, са некима сам био на ратиштима и тада сте се могли поуздати у мене, сада сам у Влади и можете се поуздати у Владу Републике Српске да ћемо уважити све оно што ви представљате, сви борци Републике Српске, понос Српске", рекао је Минић.
Он је додао да Влада има велику одговорност и истакао да је она стабилна и да све обавезе извршава на вријеме.
"Сада је лакше вријеме, не звижде меци и не гине се, али знајте да морамо, да смо подносили и да ћемо поднијети жртву да све што је урађено за Републику Српску не буде узалудно и то наш јасан циљ", рекао је премијер и нагласио да Српска није ни против кога.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир је у обраћању нагласио да ратници српски чине српски народ великим.
"Четири године сте ходили долином смрти, спречавали да смрт сусретне Републику Српску, ваших девет одреда је било девет тврђава Републике Српске на чијим се зидинама тврде воље, снаге и поноса сломио непријатељ", оцијенио је Будимир.
Ако постоји јединица, како је рекао, која уједињује све ратнике Српске, то је Специјална бригада полиције.
"Ви се нисте склањали, ви сте били на предњој страни фронта, четири године рата. То је оно што спаја вјечност и нас, ви сте та спона од Косова наовамо", истакао је Будимир.
Према његовим ријечима, 30 година није постројена јединица оваквих српских ратника.
"Република Српска није настала поклоном великих сила, него отпором великим силама, јер ми смо били искра свјетског отпора. Ви сте, браћо моја, завјет Републике Српске, завјет да моја генерација нема право да изда, да мора да погледа у очи вашим палим саборцима", закључио је Будимир.
Дан оснивања Специјалне бригаде полиције дио је обиљежавања славе МУП-а Републике Српске - Светог архангела Михаила.
Тренутно на програму