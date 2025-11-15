Logo
Централна прослава Дана Специјалне бригаде полиције МУП-а: Српска одаје почаст херојима

15.11.2025

12:46

Фото: АТВ

У Бијељини је почела централно обиљежавање Дана Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске свечаним постројавањем ветерана ове јединице послије 30 године.

Како је истакнуто, посљедњи пут припадници ове јединице постројени су 1995. године у Зворнику.

Ветерани су рапорт предали генералу Горан Сарић који је био на челу јединице.

Обиљежавању присуствују лидер СНСД-а Милорад Додик, предсједник Владе Саво Минић, министар унутрашњих послова Жељко Будимири и остали министри у Влади Српске, митрополит зворничко-тузлански Фотије.

О генералу Сарићу јуче је у Бијељини приказан и документарни филм "Командант Сара – најмлађи генерал полиције Српске".

Специјална бригада полиције МУП-а Републике Српске настала је у другој половини 1992. године

У периоду ратних сукоба, од 1992. до краја 1994. године, формирано је девет одреда са Командом бригаде која је била стационирана у Јањи.

Формацијска структура састојала се од Команде, Првог одреда Пале, Другог одреда Шековићи, Трећег одреда Требиње, Четвртог одреда Бијељина, Петог одреда Добој, Шестог одреда Бањалука; Седмог одреда Приједор, Осмог одреда Илиџа и Деветог одреда Фоча.

Специјална бригада полиције у ратном периоду бројала је око 1.500 припадника, од чега су 144 припадника дали животе за Републику Српску и око 400 припадника је теже и лакше рањено.

За ратне заслуге јединица је више пута одликована орденом Петра Мркоњића, Немањића, Његоша Првог Првог реда и орденом Заслуга за народ, а један број припадника одликован је орденом Милоша Обилића, Милана Тепића и другим признањима.

