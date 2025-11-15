Logo
Јаја заражена салмонелом! Повлаче се из продаје у седам земаља

15.11.2025

09:50

Јаја заражена салмонелом! Повлаче се из продаје у седам земаља
Фото: Pixabay

Јаја заражена бактеријом "Салмонелла ентеритидис" повучена су из продаје, а купци се позивају да их не конзумирају и врате продавцима.

Присутност бактерије откривена је у свјежим јајима током службене контроле на тржишту, на фармама и продајним мјестима у Италији. Ризик је озбиљан, упозорава Европски систем за безбиједност хране, преноси даница.хр.

Јаја из Италије дистрибуирана су у Хрватску, Словенију, Аустрију, Француску, Њемачку и Монако, а засад није познато гдје су се тачно продавала у нашој земљи. Талијанске службе наводе да су јаја дистрибуирана у паковањима од шест и десет комада, са фарми у Кампанији и Ломбардији.

јаја

Свијет

Потражња за јајима у Њемачкој никад већа

Опозив се првенствено односи на јаја са идентификационим кодовима: ИТ 064 МА 001 и ИТ 019 ЛО 003, са роковима трајања између 18. и 26. новембра 2025. године.

Купцима који су већ конзумирали сумњива јаја љекари савјетују да обрате пажњу на симптоме инфекције салмонелом, који укључују:

мучнину

повраћање

повишену температуру

бол у стомаку

Срећом, Салмонелла ентеритидис углавном изазива гастроентеритис, бактеријемију и локалне инфекције, а симптоми могу бити пролив, повишена температура или жаришна инфекција.

јаја

Друштво

Поскупљују јаја: Нови удар на џепове грађана у Српској

Ова бактерија није толико опасна као Салмонелла тyпхимуриум, која може изазвати продуљени и често озбиљан бактеријемијски синдром са симптомима као што су висока температура, главобоља, малаксалост и дрхтавица, који могу трајати више од недјељу дана.

