Рецепт за пуњена јаја која освајају славску трпезу

Извор:
Информер
18.10.2025
08:09
Коментари:0
Ако сте у потрази за једноставним, а ефектним предјелом за које вам неће бити потребно много времена, а ни састојака, онда су пуњена јаја прави избор.
Овај тип предјела ће уљепшати и вашу славску трпезу, а уз то је и веома укусно па ће се вашим гостима допасти у сваком случају.
Састојци:
4 јајета
100 г шунке
2-3 кисела краставца
3 кашике мајонезе
2 кашике сенфа
со
бибер
Припрема:
Скувајте јаја, па када се охладе исјеците их на пола и извадите жуманца.
Жуманца помијешајте са исјецканом шунком, краставчићима, мајонезом и сенфом.
Све лијепо сједините и тиме пуните јаја.
(информер)
