Рецепт за пуњена јаја која освајају славску трпезу

Информер

18.10.2025

08:09

Рецепт за пуњена јаја која освајају славску трпезу
Ако сте у потрази за једноставним, а ефектним предјелом за које вам неће бити потребно много времена, а ни састојака, онда су пуњена јаја прави избор.

Овај тип предјела ће уљепшати и вашу славску трпезу, а уз то је и веома укусно па ће се вашим гостима допасти у сваком случају.

Састојци:

4 јајета

100 г шунке

2-3 кисела краставца

3 кашике мајонезе

2 кашике сенфа

со

бибер

Припрема:

Скувајте јаја, па када се охладе исјеците их на пола и извадите жуманца.

Жуманца помијешајте са исјецканом шунком, краставчићима, мајонезом и сенфом.

Све лијепо сједините и тиме пуните јаја.

јаја

salata

slava

recepti

