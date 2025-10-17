Logo

Пепео од дрва никада не бацајте - право је чудо за многе ствари у кући

Пепео шпорет
Фото: Pexels

Немојте отписивати пепео од дрва након ложења јер има много корисних примјена! Осим што може послужити као одлично средство за чишћење у кући, може бити и добар за вашу косу, скидање флека па и биљке.

Ево како да га најбоље искористите.

Помијешајте с водом

Пољопривредници добро знају да дрвени пепео може бити драгоцјен за земљу, посебно као прихрана и за регулисање киселости тла. Биљкама које воле калцијум, попут парадајза, спанаћа, бијелог лука и ружа, пријаће додатак четвртине шоље дрвеног пепела у земљи прије садње.

Такође, када пепео помијешате с водом и оставите неколико дана да одстоји, а потом проциједите, добили сте раствор. Он је одличан за прање одјеће, подова, сребрног прибора, па чак и за уклањање рђе с мермерне површине.

Непријатан мирис

Густа паста од пепела и воде може скинути флеке с намјештаја, док сапун од ње може бити спас за оне с масном косом.

Пепео добро елиминише неугодне мирисе у стану, али и у фрижидеру, дјелујући слично као сирће које оставите да неутралише мирис плијеснивих намирница.

