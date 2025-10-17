Logo

Привредници заједничким снагама изградили гостујућу трибину на стадиону ФК Радник

17.10.2025

12:21

Привредници заједничким снагама изградили гостујућу трибину на стадиону ФК Радник
Фото: Уступљена фотографија

Ентузијазма и позитивне енергија пред утакмицу са Сарајевом не мањка. Побједа против Жељезничара мобилисала је све клупске структуре и улила додатну енергију, те се суботња утакмица (18:30 ч) против фаворизованог Сарајева дочекује у одличном расположењу.

Међутим, лијепе вијести са Градског стадиона овог пута долазе захваљујући бијељинским привредницима који су показали висок ниво друштвене одговорности и заједничким снагама изградили источну трибину за гостујуће навијаче капацитета 500 мјеста.

Компанија "ТРБ" на челу са директором Славенком Ристићем, компанија “Зидар Живановић” на челу са директором Драгом Живановићем и компанија "Бијељина пут" на челу са директором Немањом Ђаковићем, на дјелу су приказали друштвену одговорност и приврженост градском клубу.

"Такође захвалност и компанији 'Техника инжењеринг' и породици Гајић која је учествовала у радовима и која континуирано пружа подршку нашем клубу", наводе из ФК Радник.

