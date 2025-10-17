Кашњења у исплати града бијељинским вртићима: Укупна дуговања премашују милион КМ

Извор:
РТРС
17.10.2025
12:05
Након бањалучких васпитача и радници Дјечијег вртића "Чика Јова Змај" у Бијељини, због неисплаћених плата и накнада, данас су ступили у једночасовни штрајк упозорења. Синдикална организација ове предшколске јавне установе већ мјесецима упозорава на кашњења у исплати из буџета града Бијељина.
Августовску плату радници су добили тек прије неколико дана, док им регрес и топли оброк, за јули и август, још нису исплаћени.
Укупна дуговања града Бијељина према овој предшколској установи, укључујући плате и дуговања према добављачима, премашују милион КМ.
Предсједник Синдикалне организације ЈУ Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина Адриана Мирић истакла је да су кључни захтјеви Синдиката, поред накнада за мјесец јул и август, да плата постане редовна.
"Када кажем редовна, мислим на то да плата буде до 30. у мјесецу за претходни мјесец и да се уз плату истовремено исплаћују регрес, топли оброк и путни трошкови", истиче она.
Предсједник Синдиката образовања науке и културе Републике Српске Драган Гњатић додао је да је кршење закона недопустиво, плате и накнаде морају бит исплаћене до 30. или до краја мјесеца за онај претходни мјесец.
"Овдје смо већ свједоци мјесецима да или једна плата касни или више накнада касни и то више нема смисла и ми као Синдикат ћемо предузети сигурно све мјере које су предвиђене прописима, предвиђене законима", наводи Гњатић, пише РТРС.
