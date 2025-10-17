У Сарајеву ухапшен мушкарац због пријетњи љекару

17.10.2025
11:55
Коментари:0
Мушкарац који је пријетио да ће напасти ординирајућег љекара, ухапшен је у Сарајеву 13. октобра у амбуланти породичне медицине Алипашино Поље.
Како је за портал „Аваза“ потврђено из Министарства унутрашњих послова КС, полицијски службеници ПУ Нови Град, 13.10.2025. године у 12,40 сати лишили су слободе А.П., рођен 1990. године у Сарајеву, настањен на Илиџи, због почињених прекршаја из Закона о прекршајима против јавног реда и мира и ЗОНДИНОМ-а КС.
- Именовани је око 12,30 сати у амбуланти породичне медицине Алипашино поље, улица Трг ЗАВНОБИХ-а, општина Нови Град нарушавао јавни ред и мир и пријетио да ће напасти ординирајућег љекара. У службене просторије ПУ Нови Град приступио је љекар С.Б. и изјавио да не жели поднијети пријаву против А.П., о чему је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, који је наложио да се о наведеном сачини службена забиљешка, те да нема елемената кривичног дјела, а да полицијски службеници поступе по одредбама Закона о прекршајима против јавног реда и мира КС, што је и учињено – речено је за „Аваз“ из полиције.
Приликом обављања разговора са 35-годишњим А.П., његова супруга Е.П. је нарушавала јавни ред и мир галамом и виком према полицијском службенику и иста ће бити санкционисана у складу са Законом против јавног реда и мира, додају из МУП-а КС.
