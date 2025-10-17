Logo

У Сарајеву ухапшен мушкарац због пријетњи љекару

17.10.2025

11:55

Коментари:

0
У Сарајеву ухапшен мушкарац због пријетњи љекару
Фото: Pixabay

Мушкарац који је пријетио да ће напасти ординирајућег љекара, ухапшен је у Сарајеву 13. октобра у амбуланти породичне медицине Алипашино Поље.

Како је за портал „Аваза“ потврђено из Министарства унутрашњих послова КС, полицијски службеници ПУ Нови Град, 13.10.2025. године у 12,40 сати лишили су слободе А.П., рођен 1990. године у Сарајеву, настањен на Илиџи, због почињених прекршаја из Закона о прекршајима против јавног реда и мира и ЗОНДИНОМ-а КС.

Ротација-илустрација

Хроника

Ликвидираном Ивановићу недавно убијен и брат: Филип упуцан у Београду, Андрија на Цетињу

- Именовани је око 12,30 сати у амбуланти породичне медицине Алипашино поље, улица Трг ЗАВНОБИХ-а, општина Нови Град нарушавао јавни ред и мир и пријетио да ће напасти ординирајућег љекара. У службене просторије ПУ Нови Град приступио је љекар С.Б. и изјавио да не жели поднијети пријаву против А.П., о чему је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, који је наложио да се о наведеном сачини службена забиљешка, те да нема елемената кривичног дјела, а да полицијски службеници поступе по одредбама Закона о прекршајима против јавног реда и мира КС, што је и учињено – речено је за „Аваз“ из полиције.

Приликом обављања разговора са 35-годишњим А.П., његова супруга Е.П. је нарушавала јавни ред и мир галамом и виком према полицијском службенику и иста ће бити санкционисана у складу са Законом против јавног реда и мира, додају из МУП-а КС.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

хапшење

пријетња

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одређен притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља”

Хроника

Одређен притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља”

2 ч

0
Вишковић: Ускоро пуни интензитет изградње ауто-пута Бањалука - Приједор

Република Српска

Вишковић: Ускоро пуни интензитет изградње ауто-пута Бањалука - Приједор

2 ч

0
Вјеровали или не: Ова српска јела проглашена су најлошијим

Занимљивости

Вјеровали или не: Ова српска јела проглашена су најлошијим

2 ч

0
Ruža cvijet

Свијет

Позната тиктокерка преминула два дана након операције груди

2 ч

0

Више из рубрике

Ликвидираном Ивановићу недавно убијен и брат: Филип упуцан у Београду, Андрија на Цетињу

Хроника

Ликвидираном Ивановићу недавно убијен и брат: Филип упуцан у Београду, Андрија на Цетињу

2 ч

0
Одређен притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља”

Хроника

Одређен притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља”

2 ч

0
Рођаци из БиХ се сударили у Хрватској: Један возио аутомобил, а други аутобус

Хроника

Рођаци из БиХ се сударили у Хрватској: Један возио аутомобил, а други аутобус

3 ч

0
Осумњичен за прање новца, варао људе преко спортских утакмица

Хроника

Осумњичен за прање новца, варао људе преко спортских утакмица

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

17

Два најсмиренија хороскопска знака: Имају живце од камена

14

15

Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте

14

10

Потврђена оптужница против мајке и сина који су држали дјецу у кући страве у Брчком

14

07

У понедјељак о најнижој плати у наредној години

14

02

Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner