Осумњичен за прање новца, варао људе преко спортских утакмица

Извор:
АТВ
17.10.2025
10:46
Коментари:0
Полицијски службеници ПУ Фоча поднијели су Извјештај о почињеном кривичном дјелу ОЈТ у Требињу против М.С. из Вишеграда, због сумње да је починио кривично дјело "Прање новца".
М.С. се сумњичи да је већ дужи временски период путем друштвених мрежа доводио друга лица у заблуду око информација у вези сигурних исхода појединих спортских утакмица, те од истих користећи различите услуге за трансфер новца на своје име запримало новчане трансакције.
На овај начин је лице М.С. прибавило противправну имовинску корист у износу од око 202.000 КМ и 2.300 еура.
