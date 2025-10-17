Детаљи пуцњаве у Београду на води: Ево шта је пронађено

Извор:
Телеграф
17.10.2025
09:18
Коментари:0
Београдска полиција ноћас је ухапсила Ђ.З. (21) осумњиченог за убиство у Београду, а трага се за још двије особе које су побјегле након злочина аутом.
Ово сазнаје Телеграф, наводећи како је у Улици Херцеговачка 15 а у дјечијем парку издахнуо је мушкарац (35) код кога су пронађени словеначки документи за које се сумња да су фалсификована.
Докторица Виолета Николић из Хитне помоћи рекла је за РТС да је мушкарац стар 35 година упуцан синоћ у 23.13 у Булевару Вудро Вилсона у Београду на води.
Хроника
Хорор у Београду: Мушкарац убијен у пуцњави
"Наша екипа могла је само да констатује смрт код мушкарца старог 35 година", рекла је докторка Николић.
Полиција је према незваничним сазнањима "Телеграфа" ухапсила осумњиченог за убиство мушкарца у Београду на води.
Осумњиченог су убрзо након злочина пресрели полицајци у цивили који су га оборили на земљу и разоружали.
Мушкарац је наводно код себе имао чак два оружја.
Претходно је пронађено тијело за сада непознатог младића на једном дјечијем игралишту у том насељу.
Ђ.З. је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одређено полицијско задржавање. И код њега су, наводно, пронађени словеначки документи.
Најновије
Најчитаније
11
14
11
10
11
05
11
00
11
00
Тренутно на програму