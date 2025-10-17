Logo

Детаљи пуцњаве у Београду на води: Ево шта је пронађено

Извор:

Телеграф

17.10.2025

09:18

policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Београдска полиција ноћас је ухапсила Ђ.З. (21) осумњиченог за убиство у Београду, а трага се за још двије особе које су побјегле након злочина аутом.

Ово сазнаје Телеграф, наводећи како је у Улици Херцеговачка 15 а у д‌јечијем парку издахнуо је мушкарац (35) код кога су пронађени словеначки документи за које се сумња да су фалсификована.

Упуцан је са неколико хитаца, а један га је погодио у главу!

Докторица Виолета Николић из Хитне помоћи рекла је за РТС да је мушкарац стар 35 година упуцан синоћ у 23.13 у Булевару Вудро Вилсона у Београду на води.

Policija Srbija

Хроника

Хорор у Београду: Мушкарац убијен у пуцњави

"Наша екипа могла је само да констатује смрт код мушкарца старог 35 година", рекла је докторка Николић.

Полиција је према незваничним сазнањима "Телеграфа" ухапсила осумњиченог за убиство мушкарца у Београду на води.

Осумњиченог су убрзо након злочина пресрели полицајци у цивили који су га оборили на земљу и разоружали.

Мушкарац је наводно код себе имао чак два оружја.

Претходно је пронађено тијело за сада непознатог младића на једном д‌јечијем игралишту у том насељу.

Ђ.З. је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одређено полицијско задржавање. И код њега су, наводно, пронађени словеначки документи.

