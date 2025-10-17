Хорор у Београду: Мушкарац убијен у пуцњави

Извор:
РТС
17.10.2025
07:24
Једна особа је убијена синоћ у Булевару Вудро Вилсона у Београду на води.
Докторка Виолета Николић из Хитне помоћи рекла је за РТС да је мушкарац стар 35 година упуцан синоћ у 23.13 у Булевару Вудро Вилсона у Београду на води.
„Наша екипа могла је само да констатује смрт код мушкарца старог 35 година“, рекла је докторка Николић.
Екипе Хитне службе током ноћи су интервенисале 95 пута од чега је 14 интервенција било на јавном месту.
