Хорор у Београду: Мушкарац убијен у пуцњави

Извор:

РТС

17.10.2025

07:24

Коментари:

0
Хорор у Београду: Мушкарац убијен у пуцњави
Фото: Танјуг/АП

Једна особа је убијена синоћ у Булевару Вудро Вилсона у Београду на води.

Докторка Виолета Николић из Хитне помоћи рекла је за РТС да је мушкарац стар 35 година упуцан синоћ у 23.13 у Булевару Вудро Вилсона у Београду на води.

Олимпијски базен Бл

Бања Лука

Градски олимпијски базен у Бањалуци почиње да ради

„Наша екипа могла је само да констатује смрт код мушкарца старог 35 година“, рекла је докторка Николић.

Екипе Хитне службе током ноћи су интервенисале 95 пута од чега је 14 интервенција било на јавном месту.

ubistvo

pucnjava

Београд

Коментари (0)
