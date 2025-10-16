Logo

Несрећа у Бањалуци: Причао на телефон и покосио дјевојку на пјешачком?

Извор:

АТВ

16.10.2025

15:52

Коментари:

0
Несрећа у Бањалуци: Причао на телефон и покосио дјевојку на пјешачком?
Фото: ATV

У несрећи у Бањалуци повријеђена је жена коју је на пјешачком ударио аутомобил у Гундулићевој улици.

Повријеђена жена је остала непомично да лежи након несреће све до доласка возила Хитне помоћи.

Како кажу очевици за АТВ, дјевојка је прелазила на пјешачком прелазу, а возач Мерцедеса који ју је ударио је разговарао на телефон у тренутку несреће.

Аутомобил ударио пјешака
Аутомобил ударио пјешака

За сада није познат степен повреда несрећне дјевојке.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одговор бахатим возачима: Од драконских казни до трајног одузимања аута

БиХ

Одговор бахатим возачима: Од драконских казни до трајног одузимања аута

20 ч

0
Нестали дјечак (8) пронађен мртав у шуми: Полиција сумња на стравичан злочин

Свијет

Нестали дјечак (8) пронађен мртав у шуми: Полиција сумња на стравичан злочин

1 ч

0
Бруталан напад на д‌јечака (16) у Бањалуци: Дијете остало непомично лежати на земљи

Хроника

Бруталан напад на д‌јечака (16) у Бањалуци: Дијете остало непомично лежати на земљи

1 ч

1
Туристкиња гледала у навигацију, па упала у канал у Венецији

Свијет

Туристкиња гледала у навигацију, па упала у канал у Венецији

1 ч

0

Више из рубрике

Како су се мијењале цијене хране у протеклих пет година

Друштво

Како су се мијењале цијене хране у протеклих пет година

3 ч

0
Ко нађе туђи новац на банкомату ово никако не смије да уради

Друштво

Ко нађе туђи новац на банкомату ово никако не смије да уради

5 ч

0
Из употребе повученo 365 комада заштитне обуће

Друштво

Из употребе повученo 365 комада заштитне обуће

5 ч

0
Помозимо младом Бањалучанину: Петар има само 19 година и бори се са агресивним саркомом

Друштво

Помозимо младом Бањалучанину: Петар има само 19 година и бори се са агресивним саркомом

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Напредни Chat GPT даје више погрешних одговора него прошли модел

16

32

Градски олимпијски базен у Бањалуци сутра почиње са радом

16

31

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

16

29

Нижеразредни уплив у Стејт департмент

16

27

УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner