Несрећа у Бањалуци: Причао на телефон и покосио дјевојку на пјешачком?

Извор:
АТВ
16.10.2025
15:52
Коментари:0
У несрећи у Бањалуци повријеђена је жена коју је на пјешачком ударио аутомобил у Гундулићевој улици.
Повријеђена жена је остала непомично да лежи након несреће све до доласка возила Хитне помоћи.
Како кажу очевици за АТВ, дјевојка је прелазила на пјешачком прелазу, а возач Мерцедеса који ју је ударио је разговарао на телефон у тренутку несреће.
За сада није познат степен повреда несрећне дјевојке.
