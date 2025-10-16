16.10.2025
Српскаинфо је у посједу узнемирујућег снимка бруталног напада на дјечака (16) који се догодио на једној бензинској пумпи у Бањалуци.
На снимку се јасно види како један од осумњичене браће чији су иницијали Н.З. (28) дрвеним штапом без било каквог повода и разлога удара дјечака (16) у главу, након чега дјечак пада и укочен непомично остаје лежати на улици.
Напад је био толико подмукао да дјечак није ни стигао да реагује, па тако ни да се одбрани.
Живот дјечака, према ријечима његових родитеља чији је идентитет познат редакцији, спашен је само захваљујући брзој реакцији другара који су му притекли у помоћ.
Ријечи огорчених родитеља, а посебно мајке нападнутог дјечака никога не могу оставити равнодушним.
– Био је 9. мај ове године увече и сјећам се да сам хранила бебу. Нешто касније зазвонио ми је телефон и када сам видјела фиксни број пресјекло ме. У наредним тренуцима чула сам да мога сина возе у Ургентни центар УКЦ РС. Стигла сам прије њих тамо и тада видјела своје дијете - открива болне тренутке мајка нападнутог дјечака.
Додаје како је сину констатовано крварење у мозгу. Истовремено полиција је трагала за двојицом нападача који су како ће се касније испоставити у алкохолисаном стању критичне вечери дошли на бензинску пумпу у намјери да купе алкохол, али их је запослени одбио услужити и истјерао напоље.
Огорчени, један од браће, узео је дрвени колац и без повода ударио дјечака који је стајао у близини пумпе. Затим су побјегли.
– Полиција је исте ноћи идентификовала и ухапсила нападаче, али ни послије пет мјесеци од догађаја, тужилаштво није подигло оптужницу, нити је позната квалификација кривичног дјела – испричала је мајка дјечака за Српскаинфо.
Родитељи су огорчени на поступање бањалучког тужилаштва у конкретном случају.
Кажу да су нападачи, иако су полицији познати, након криминалистичке обраде пуштени да се бране са слободе, јер тужилаштво није затражило ни одређивање притвора.
– Полиција је одрадила свој дио посла, идентитет нападача је познат, све је документовано, постоји и видео снимак. Ипак, тужилаштво још није квалификовало ни кривично дјело за које ће се теретити осумњичени. Наводно је спорно вјештачење - наводи мајка жртве, додајући да породица тражи само правду.
