”Што га не закла?”: Објављени детаљи покушаја убиства у Дервенти

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

Драган М. (30) из Дервенте осумњичени за покушај убиства познаника Бошка Ћ. (32) и након напада ножем жртви је пријетио убиством, а чак је и у присуству полицајаца наставио с пријетњама говорећи: ”Што га не закла”.

То се наводи у рјешењу Окружног суда у Добоју који је Драгану М. одредио једномјесечни притвор због бојазни да ће поновити или довршити покушано кривично дјело. Та бојазан је, како наводи суд, исказана управо изреченим пријетњама.

Напад се догодио 11. октобра око 17 часова у стану осумњиченог Драгана М. У рјешењу суда се наводи да је осумњичени преко апликације ”месинџер” слао поруке Бошку Ћ. позивајући га у стан.

”Како оштећени није долазио послао му је поруке: ”Дођи пред зграду све ти ј...м, дођи немој да те морам тражити, ако те будем тражио неће бити добро”. Након тога оштећени је отишао у стан осумњиченог који га је дочекао на вратима са ножем дужине 22 cm, са оштрицом 10,5 cm, а који је држао за пасом. Када је оштећени улазио у стан узео му је нож и питао га: „Је л` се тако дочекују гости“. Нож је ставио на сто, да би у једном моменту осумњичени узео нож и оштећеном задао посјекотину на усни. Оштећени је успио да ухвати осумњиченог за руке, како би се одбранио, али се осумњичени успио ослободити и задао му је убодну рану у предјелу десне наткољенице, а потом убодну рану у пређелу браде, након чега је оштећени побјегао из стана”, наводи се у рјешењу за одређивање притвора.

sudska policija

Хроника

Ножем ранио познаника: Oдређен притвор младићу из Дервенте

Бошку Ћ. је након напада указана љекарска помоћ у болници ”Свети апостол Лука” у Добоју. Срећом повреде нису опасне по живот и пуштен је на кућно лијечење.

