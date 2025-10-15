Logo

Ножем ранио познаника: Oдређен притвор младићу из Дервенте

Огњен Матавуљ

15.10.2025

10:53

Ножем ранио познаника: Oдређен притвор младићу из Дервенте

Окружни суд у Добоју одредио је једномјесечни притвор Драгану М. (30) из Дервенте осумњиченом за покушај убиства свог познаника Бошка Ћ. (32), кога је ранио ножем.

”Осумњичени се терети да је дана 11. октобра око 17 часова покушао да лиши живота Б.Ћ. тако што је у у свом стану дочекао оштећеног с ножем у руци те му истим задао више убодних рана у пређелу лица и тијела, којом приликом је оштећени задобио тјелесне повреде”, саопштило је Окружно јавно тужилаштво у Добоју.

Појашњавају да је притвор предложен, а и одређен због нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени боравком на слободи поновити кривично дјело.

policija rs 7

Хроника

Ножем ранио познаника, па се сам пријавио полицији

Како сазнаје АТВ Драган М. се након напада сам пријавио полицији, након чега је ухапшен и предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Добоју уз извјештај о почињеном кривичном дјелу покушај убиства.

Бошку Ћ. је након напада указана љекарска помоћ у болници ”Свети апостол Лука” у Добоју. Срећом повреде нису опасне по живот и пуштен је на кућно лијечење.

покушај убиства

Дервента

Једномјесечни притвор

