Logo
Large banner

Биолошки мушкарац освојио титулу за најјачу жену свијета

Извор:

Кликс

25.11.2025

16:03

Коментари:

0
Биолошки мушкарац освојио титулу за најјачу жену свијета
Фото: Instagram

Спортски свијет поново је добио контроверзну причу и жестоке реакције у јавности након што је трансродна спортисткиња Џејми Букер добила награду за најјачу жену свијета.

Џејми Букер из Сједињених Америчких Држава, за коју се тврди да је биолошки мушкарац, побиједила је Британку Андреу Томпсон у такмичењу за најјачу жену свијета које је одржано у америчком Арлингтону.

Томпсон се није помирила са чињеницом да је изгубила од, како каже, мушкарца, па је у знак протеста напустила подиј и није жељела подићи медаљу.

Побједа Букер изазвала је много жестоких реакција, а бројне такмичарке прогласиле су поражену финалисткињу Томпсон као "најјачу жену свијета".

Тако је Ребека Робертс, трострука шампионка овог такмичења, шокирала све поруком да нико, чак ни организатори такмичења, нису знали за Букерову прошлост у којој је била мушкарац.

Букер је сама за себе потврдила да је трансродна особа. На њеном Јутјубу каналу налази се саопштење у којем наводи да је дуго била жртва злостављања због тога.

"Сви умиру од жеље да испричају своју причу и ја очигледно нисам изузетак. Ја сам 21-годишња трансродна жена с историјом злостављања, која се бори да остане вјерна себи док сам под влашћу својих религиозних родитеља", саопштила је Букер на Јутјуб каналу.

Одмах након овог контроверзног финала, почела је кампања "Заштитимо женски спорт", а која свако мало дође у центар пажње након што неки трансродни спорташ побиједи у конкуренцији жена.

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лука Перић у Нанту

Остали спортови

Лука Перић у Нанту

2 д

0
Велика трагедија: MMA борац се срушио за вријеме меча и преминуо

Остали спортови

Велика трагедија: MMA борац се срушио за вријеме меча и преминуо

3 д

0
Додик честитао ЖОК Гацко: Овај успјех није само трофеј у витрини, то је круна преданог рада

Остали спортови

Додик честитао ЖОК Гацко: Овај успјех није само трофеј у витрини, то је круна преданог рада

3 д

0
Нова драма у РК Борац: Куваља одбија да напусти предсједничку функцију

Остали спортови

Нова драма у РК Борац: Куваља одбија да напусти предсједничку функцију

6 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner