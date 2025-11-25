Биолошки мушкарац освојио титулу за најјачу жену свијета

Извор:
Кликс
25.11.2025
16:03
Коментари:0
Спортски свијет поново је добио контроверзну причу и жестоке реакције у јавности након што је трансродна спортисткиња Џејми Букер добила награду за најјачу жену свијета.
Џејми Букер из Сједињених Америчких Држава, за коју се тврди да је биолошки мушкарац, побиједила је Британку Андреу Томпсон у такмичењу за најјачу жену свијета које је одржано у америчком Арлингтону.
Томпсон се није помирила са чињеницом да је изгубила од, како каже, мушкарца, па је у знак протеста напустила подиј и није жељела подићи медаљу.
Jammie Booker, a man pretending to be a woman, just won the title of “World’s Strongest Woman” at the World’s Strongest Woman competition in Arlington, Texas.— Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 25, 2025
Andrea Thompson, the female runner-up, had her title stolen by a man.
KEEP MEN OUT OF WOMEN’S SPORTS pic.twitter.com/MYXCmOSEEc
Побједа Букер изазвала је много жестоких реакција, а бројне такмичарке прогласиле су поражену финалисткињу Томпсон као "најјачу жену свијета".
Тако је Ребека Робертс, трострука шампионка овог такмичења, шокирала све поруком да нико, чак ни организатори такмичења, нису знали за Букерову прошлост у којој је била мушкарац.
Букер је сама за себе потврдила да је трансродна особа. На њеном Јутјубу каналу налази се саопштење у којем наводи да је дуго била жртва злостављања због тога.
"Сви умиру од жеље да испричају своју причу и ја очигледно нисам изузетак. Ја сам 21-годишња трансродна жена с историјом злостављања, која се бори да остане вјерна себи док сам под влашћу својих религиозних родитеља", саопштила је Букер на Јутјуб каналу.
Одмах након овог контроверзног финала, почела је кампања "Заштитимо женски спорт", а која свако мало дође у центар пажње након што неки трансродни спорташ побиједи у конкуренцији жена.
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
6 д1
Најновије
Најчитаније
14
37
14
31
14
27
14
23
14
15
Тренутно на програму