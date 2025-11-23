Logo

Додик честитао ЖОК Гацко: Овај успјех није само трофеј у витрини, то је круна преданог рада

23.11.2025

17:09

Додик честитао ЖОК Гацко: Овај успјех није само трофеј у витрини, то је круна преданог рада
Фото: X/Printscreen

"Честитам одбојкашицама ЖОК Гацко на освајању Купа Републике Српске. Овај успјех није само трофеј у витрини - то је круна вашег преданог рада и заједништва", написао је лидер СНСД-а Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс и додао:

"Показале сте истрајност и борбеност и уписале још једну титулу у низу. Нека вас овај трофеј подсјети колико можете. Желим вам пуно успјеха у свим наредним такмичењима".

