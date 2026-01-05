Сахрањен Владимир Лукић

05.01.2026
Некадашњи предсједник Владе Републике Српске Владимир Лукић сахрањен је данас на бањалучком гробљу Свети Пантелија.
Претходно је одржана комеморација на којој је, у име Владе Српске, потпредсједник Владе Анђелка Кузмић, у обраћању присутнима, истакла да ће Лукићево име остати уписано у историју Републике Српске.
"Дао је важан допринос развоју Републике и њених институција, а у животу и раду показивао је озбиљност и спремност да узме терет одговорности", навела је Кузмићева.
Она је додала да је Лукић био једна од значајних личности академске заједнице у Српској, у којој је својим знањем и радом оставио дубок траг.
Предсједник Удружења "Јасеновац - Доња Градина" Саша Аћић, говорећи о богатој биографији професора Лукића, рекао је да је овај научник и хуманиста цијелог живота неуморно радио и стварао, те дубоко поштовао свој народ.
Подсјетивши да је Лукић био члан српске делегације на преговорима у Дејтону, Аћић је нагласио и да посебно мјесто у Лукићевом раду има и основање овог удружења, као и улога у изради Декларације о геноциду у Независној Држави Хрватској /НДХ/ над Србима, Јеврејима и Ромима у Другом свјетском рату.
Декан бањалучког Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Саша Чворо говорио је о Лукићевом ангажману на пољу високог образовања и значају који је имао у формирању овог факултета и његове бриге за млади кадар из ове струке.
Комеморацији је присуствовала вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Присутни су се уписали у књигу жалост која је била отворена пред комеморативни скуп.
Први декан Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањалуци професор емеритус Владимир Лукић преминуо је 2. јануара у Бањалуци у 92. години.
Лукић је рођен 2. фебруара 1933. године у Доњем Дабру код Санског Моста.
Дипломирао је геодезију на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Загребу 1961, а докторирао на Грађевинском факултету у Сарајеву 1990. године.
Од 1995. до 1996. године радио је као професор на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци, а потом био један од оснивача Архитектонско-грађевинског факултета, гдје је обављао дужност декана од 1996. до 2003. године.
Лукић је обављао и значајне јавне функције, и то предсједника Владе Републике Српске, члана Сената, те савјетника у Привредној комори.
