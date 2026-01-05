Отворена нова болница у Требињу; Историјски дан за Републику Српску

05.01.2026
Новосаграђена болница "Свети архиђакон Стефан-9. јануар" у Требињу званично је отворена.
Врата болнице су симболично отворена уз звуке откуцаја срца. Његово високопреосвештенство митрополит захумско-херцеговачки и стоноско-приморски Димитрије освештао је новоизграђену болницу. Високи званичници Републике Српске и Србије, заједно са директором болнице Недељком Ламбетом обишли су просторије.
Камен темељац за изградњу болнице положио је Милорад Додик, као предсједник Републике Српске, који присуствује данашњој свечаности заједно са предсједником Србије Александром Вучићем.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је током церемоније отварања нове болнице у Требињу да овај објекат предају генерацијама које долазе.
"Хвала предсједнику Србије Александру Вучићу и молим да хроничари данашњег дана забиљеже да је овдје предсједник Србије Александар Вучић Хвала свима вама који сте данас дошли. Све ово што радимо и ово је један озбиљан приступ и озбиљна политика", рекао је Додик.
Додик: Нови објекат болнице у Требињу предајемо генерацијама које долазе
Додик је навео да није било једноставно изградити овај објекат.
"Али успјели смо то из властитих средстава савременим методама", рекао је Додик.
Подсјетио је да су данас били у Духовном центру у Мркоњићима.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је да је данас историјски дан за Требиње и Херцеговине.
"Отварамо нову епоху. Ова болница значи сигурност за наше грађане. Посебни захвалност упућујем Влади Српске и предсједнику Милораду Додику. Хвала предсједнику Александру Вучићу и Србији", рекао је Ћурић.
Навео је да ће љекари имати сада услове достојне њиховог позива.
Министар здравља и социјалне заштите Српске Ален Шеранић навео је да нова болница у Требињу представља велико успјех.
Шеранић: Нова болница на понос Српске и темељ за напредак цијелог краја
"Пред нама је савремена болница која има све што је потребно. Болница је изграђена сопственим снагама, што значи да имамо знање и могућности да урадимо овакве објекте", истакао је Шеранић. Српски члан Предсједништва БиХ Жељка
Директор нове болнице "Свети архиђакон Стефан – девети јануар", Недељко Ламбета поручио је на церемонији отварања овог здравственог центра да пред грађанима стоји са великим поносом, не као директор него као Требињац, Херцеговац који има привилегију да свједочи остварењу једног сна.
"Многи су говорили да је ово само сан, али тај сан је постао императив за Требиње. Херцеговина добија центар по највишим стандардима. Ова установа гарантује сигурност, и са поносом могу рећи да је сан постао стварност", рекао је Ламбета.
Истиче да је током процеса градње показан велики ниво професионализма, те да компаније које су учествовале у изградњи су показале стручност и професионализам који ће остати уткан у темеље ове болнице.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је отварање Болнице "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар" у Требињу један од показатеља да Република Српска расте, стасава и успијева да изађе у сусрет потребама свих својих становника.
"Република Српска гради плански, стратешки. Гради објекте у области здравства, као што је то случај са свим другим областима. Српска се ослања на сопствене капацитете и излази у сусрет потребама наших грађана", рекла је Цвијановићева на конференцији за новинаре.
Она је изразила задовољство што ће здравствени радници у Требињу имати неупоредиво боље услове него до сада, али исто тако и што ће пацијенти имати услове да бораве у уређеном простору са опремом посљедње генерације.
Цвијановићева је захвалила и предсједнику Србије Александру Вучићу, истичући да његово присуство данашњој свечаности показује да се Србија радује успјесима Републике Српске, као што се и Српска радује успјесима Србије.
На понос Републике Српске властитим капацитетима завршена је и отворена нова болница у Требињу, рекао је предсједник Владе Српске Саво Минић.
"Српска даје максималан капацитет за здравље наших грађана", навео је Минић на конференцији за новинаре.
Истакао је да је Влада Српске у задње двије године издвојила 140 милиона КМ за здравство.
"Примарна и секундарна здравствена заштита је на изузетно високом нивоу", навео је Минић.
Предсједник НСРС Ненад Стевандић рекао је да ће највеће бенефите имати пацијенти.
"Драго ми је што су данас са нама наша браћа из Србије и Црне Горе и што са нама дијеле ову радост", изјавио је Стевандић.
Предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић изјавио је да нови објекат болнице у Требињу служи на понос цијелој Републици Српској, али и региону.
"Вјерујем да нам је будућност заједничка. Овај примјер показује да сви требамо радити на корист народа", рекао је Мандић.
Уз изградњу неколико нових, улагано је и у модернизацију постојећих болница и здравствених објеката, а биће настављена и у наредном периоду.
