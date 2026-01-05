Logo
Large banner

Додик: Нови објекат болнице у Требињу предајемо генерацијама које долазе

05.01.2026

13:02

Коментари:

2
Додик: Нови објекат болнице у Требињу предајемо генерацијама које долазе
Фото: СРНА

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је током церемоније отварања нове болнице у Требињу да овај објекат предају генерацијама које долазе.

"Хвала предсједнику Србије Александру Вучићу и молим да хроничари данашњег дана забиљеже да је овдје предсједник Србије Александар Вучић Хвала свима вама који сте данас дошли. Све ово што радимо и ово је један озбиљан приступ и озбиљна политика", рекао је Додик.

Додик је навео да није било једноставно изградити овај објекат.

"Али успјели смо то из властитих средстава савременим методама", рекао је Додик.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Отварање нове болнице у Требињу дио континуираног улагања у здравствени систем

Подсјетио је да су данас били у Духовном центру у Мркоњићима.

- И тамо је Србија заједно са Српском и Требињем дала средства да се тај простор уреди. Водимо рачуна о вјери и идентитету. У граду ћете такође видјети заједнички пројекат Стари град гдје је Србија уложила средства, а онда и вртић којег смо направили прије двије године. И у томе је учествовао предсједник Вучић - навео је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Bolnica Trebinje

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Отварање нове болнице у Требињу дио континуираног улагања у здравствени систем

2 ч

0
Званичници Српске и Србије стигли у новоизграђени објекат требињске болнице

Република Српска

Званичници Српске и Србије стигли у новоизграђени објекат требињске болнице

3 ч

1
На ове начине можете побољшати самопоуздање код ваше д‌јеце

Република Српска

На ове начине можете побољшати самопоуздање код ваше д‌јеце

3 ч

0
Вучић за АТВ: Увијек ћемо бити уз наш народ у Републици Српској

Република Српска

Вучић за АТВ: Увијек ћемо бити уз наш народ у Републици Српској

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

15

08

Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

15

00

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

14

57

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

14

49

Четири савјета за безбиједно уклањање леда и снијега са аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner