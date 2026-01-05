Додик: Нови објекат болнице у Требињу предајемо генерацијама које долазе

05.01.2026
13:02
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је током церемоније отварања нове болнице у Требињу да овај објекат предају генерацијама које долазе.
"Хвала предсједнику Србије Александру Вучићу и молим да хроничари данашњег дана забиљеже да је овдје предсједник Србије Александар Вучић Хвала свима вама који сте данас дошли. Све ово што радимо и ово је један озбиљан приступ и озбиљна политика", рекао је Додик.
Додик је навео да није било једноставно изградити овај објекат.
"Али успјели смо то из властитих средстава савременим методама", рекао је Додик.
Република Српска
Минић: Отварање нове болнице у Требињу дио континуираног улагања у здравствени систем
Подсјетио је да су данас били у Духовном центру у Мркоњићима.
- И тамо је Србија заједно са Српском и Требињем дала средства да се тај простор уреди. Водимо рачуна о вјери и идентитету. У граду ћете такође видјети заједнички пројекат Стари град гдје је Србија уложила средства, а онда и вртић којег смо направили прије двије године. И у томе је учествовао предсједник Вучић - навео је Додик.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
15
14
15
08
15
00
14
57
14
49
Тренутно на програму