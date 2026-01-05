05.01.2026
Самопоуздање је једна од вриједних особина које родитељи могу дати својој дјеци, а савјетник за ментално здравље Џефри Мелтзер открио је једноставне начине како ојачати самопоуздање код дјеце.
Мелтзер истиче да је безусловна љубав темељ дјечијег самопоуздања, пише Тајмс оф Индиа. Он наводи да је кључно да дијете зна како ваша љубав не зависи од његових успјеха или неуспјеха.
"Када дјеца знају да њихова вриједност не овиси о постигнућима, осјећају се слободним рискирати, гријешити и расти без страха. Самопоуздање се развија када се дјеца осјећају сигурно у вашој љубави", рекао је.
Сходно чињеници да је самопоуздање повезано с друштвеним прихватањем, Мелтзер истиче да је дјецу битно научити поштеној игри. Он тврди да дјеца која се не придржавају правила често буду одбачена од вршњака.
"Дјеца која не дочекају свој ред, варају или се тешко носе с губитком, често се суочавају с одбацивањем вршњака. Играјте игре с њима како бисте им развили стрпљење, отпорност и спортски дух", поручио је.
Уз то, фокусирање на процес, а не само на коначни исход је кључно за изградњу самопоуздања. Потребно је цијенити труд који је дијете уложило у учење или вјежбање, неовисно о оцјени или побједи.
"Славите процес, а не само исход. Фокусирање на труд учи дјецу да цијене оно што могу контролисати, градећи самопоуздање изнутра", казао је.
Такође, Мелтзер истиче да је један од најбољих начина јачања самопоуздања да допустите дјетету да преузме улогу учитеља.
"Замијените улоге и нека вас ваше дијете нечему научи. Постављајте питања вођена знатижељом како бисте показали да цијените њихово знање. Подучавање јача њихово вјеровање у способности и помаже им да се осјећају поштованим", поручио је.
Осим тога, позитиван али реалан поглед на свијет је за дијете битан алат за будућност.
"Омогућите дјеци да подијеле најбољу ствар коју су тај дан научили. То ће тренирати њихов мозак да виде добро у себи, другима и свијету, појачавајући навику тражења добра у животу", наводи Мелтзер.
Уз све то битно је да као родитељи схватите да је за овај процес потребно вријеме и стрпљење, преноси Дан.
