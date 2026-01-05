Logo
Large banner

На ове начине можете побољшати самопоуздање код ваше д‌јеце

05.01.2026

11:48

Коментари:

0
На ове начине можете побољшати самопоуздање код ваше д‌јеце
Фото: Pixabay

Самопоуздање је једна од вриједних особина које родитељи могу дати својој д‌јеци, а савјетник за ментално здравље Џефри Мелтзер открио је једноставне начине како ојачати самопоуздање код д‌јеце.

Мелтзер истиче да је безусловна љубав темељ д‌јечијег самопоуздања, пише Тајмс оф Индиа. Он наводи да је кључно да дијете зна како ваша љубав не зависи од његових успјеха или неуспјеха.

"Када д‌јеца знају да њихова вриједност не овиси о постигнућима, осјећају се слободним рискирати, гријешити и расти без страха. Самопоуздање се развија када се д‌јеца осјећају сигурно у вашој љубави", рекао је.

Сходно чињеници да је самопоуздање повезано с друштвеним прихватањем, Мелтзер истиче да је д‌јецу битно научити поштеној игри. Он тврди да д‌јеца која се не придржавају правила често буду одбачена од вршњака.

"Д‌јеца која не дочекају свој ред, варају или се тешко носе с губитком, често се суочавају с одбацивањем вршњака. Играјте игре с њима како бисте им развили стрпљење, отпорност и спортски дух", поручио је.

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Одузима се дозвола за производњу дронова компанији БНТ - Творница машина и хидраулике Нови Травнк

Уз то, фокусирање на процес, а не само на коначни исход је кључно за изградњу самопоуздања. Потребно је цијенити труд који је дијете уложило у учење или вјежбање, неовисно о оцјени или побједи.

"Славите процес, а не само исход. Фокусирање на труд учи д‌јецу да цијене оно што могу контролисати, градећи самопоуздање изнутра", казао је.

Такође, Мелтзер истиче да је један од најбољих начина јачања самопоуздања да допустите д‌јетету да преузме улогу учитеља.

"Замијените улоге и нека вас ваше дијете нечему научи. Постављајте питања вођена знатижељом како бисте показали да цијените њихово знање. Подучавање јача њихово вјеровање у способности и помаже им да се осјећају поштованим", поручио је.

Осим тога, позитиван али реалан поглед на свијет је за дијете битан алат за будућност.

"Омогућите д‌јеци да подијеле најбољу ствар коју су тај дан научили. То ће тренирати њихов мозак да виде добро у себи, другима и свијету, појачавајући навику тражења добра у животу", наводи Мелтзер.

Уз све то битно је да као родитељи схватите да је за овај процес потребно вријеме и стрпљење, преноси Дан.

Подијели:

Таг:

djeca

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац фирми у БиХ одузео дозволу за производњу дронова

БиХ

Кошарац фирми у БиХ одузео дозволу за производњу дронова

3 ч

1
Додик у Мркоњићима, дочекао га митрополит Димитрије

Република Српска

Додик у Мркоњићима, дочекао га митрополит Димитрије

4 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Куба само што није пала

4 ч

1
Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске

Република Српска

Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске

4 ч

0

Више из рубрике

Вучић за АТВ: Увијек ћемо бити уз наш народ у Републици Српској

Република Српска

Вучић за АТВ: Увијек ћемо бити уз наш народ у Републици Српској

3 ч

1
Програм обиљежавања Дана Републике - Свечани дефиле као круна свечаности

Република Српска

Програм обиљежавања Дана Републике - Свечани дефиле као круна свечаности

3 ч

0
Додик дочекао Вучића у Мркоњићима

Република Српска

Додик дочекао Вучића у Мркоњићима

3 ч

0
Додик у Мркоњићима, дочекао га митрополит Димитрије

Република Српска

Додик у Мркоњићима, дочекао га митрополит Димитрије

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

15

08

Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

15

00

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

14

57

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

14

49

Четири савјета за безбиједно уклањање леда и снијега са аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner