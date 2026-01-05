Додик дочекао Вучића у Мркоњићима

Извор:
АТВ
05.01.2026
11:36
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик дочекао је предсједника Србије Александра Вучића у Мркоњићима, родном мјесту Светог Василија Острошког.
Додик и Вучић обићи ће православни духовни центар у Поповом пољу, за чију изградњу је 800.000 КМ обезбиједила Влада Србије.
Ово здање саграђено је на темељима родне куће и земље Светог Василија.
Додик и Вучић присуствоваће данас свечаном отварању новоизграђене болнице у Требињу.
