Додик дочекао Вучића у Мркоњићима

АТВ

05.01.2026

11:36

0
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик дочекао је предсједника Србије Александра Вучића у Мркоњићима, родном мјесту Светог Василија Острошког.

Додик и Вучић обићи ће православни духовни центар у Поповом пољу, за чију изградњу је 800.000 КМ обезбиједила Влада Србије.

Хроника

Због дроге ухапшено девет особа

Ово здање саграђено је на темељима родне куће и земље Светог Василија.

Додик и Вучић присуствоваће данас свечаном отварању новоизграђене болнице у Требињу.

Милорад Додик

Александар Вучић

