Вучић стигао у Мостар: Цвијановићева га дочекала на аеродрому

05.01.2026
10:40
Коментари:2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић дочекала је данас предсједника Србије Александра Вучића на Аеродрому у Мостару.
На мостарском аеродрому Вучића су дочекали и амбасадор Србије у БиХ Иван Тодоров и генерални конзул Србије у Мостару Васо Гујић.
Вучић ће током посјете Херцеговини прво обићи Манастир Светог Василија Тврдошког и Острошког у Мркоњићима заједно са руководством Републике Српске, а потом присуствовати свечаности поводом отварања болнице "Свети архиђакон Стефан – 9. јануар" у Требињу.
Отварање је дио програма обиљежавања Дана Републике - 9. јануара, а планирано је за 12.00 часова.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч3
Република Српска
5 ч1
Република Српска
6 ч2
Најновије
Најчитаније
15
14
15
08
15
00
14
57
14
49
Тренутно на програму