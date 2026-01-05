Logo
Вучић стигао у Мостар: Цвијановићева га дочекала на аеродрому

05.01.2026

10:40

Вучић стигао у Мостар: Цвијановићева га дочекала на аеродрому
Фото: Срна

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић дочекала је данас предсједника Србије Александра Вучића на Аеродрому у Мостару.

На мостарском аеродрому Вучића су дочекали и амбасадор Србије у БиХ Иван Тодоров и генерални конзул Србије у Мостару Васо Гујић.

Вучић ће током посјете Херцеговини прво обићи Манастир Светог Василија Тврдошког и Острошког у Мркоњићима заједно са руководством Републике Српске, а потом присуствовати свечаности поводом отварања болнице "Свети архиђакон Стефан – 9. јануар" у Требињу.

Отварање је дио програма обиљежавања Дана Републике - 9. јануара, а планирано је за 12.00 часова.

Мостар

Александар Вучић

Жељка Цвијановић

