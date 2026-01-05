Logo
Шеранић за АТВ: Нова болница у Требињу - искорак у унапријеђењу здравственог система

Извор:

АТВ

05.01.2026

08:28

Коментари:

1
Ален Шеранић, Требиње болница
Фото: АТВ

Отварање болнице "Свети архиђакон Стефан - Девети јануар" представља велики искорак у унапријеђењу здравственог система, изјавио је министар здравља и социјалне заштите Српске Ален Шеранић у Јутарњем програму АТВ-а.

Он је истакао да је дуго постојала потреба да Херцеговина добије савремену болницу, те да је посебно значајно што је овај пројекат реализован за само двије и по године и у потпуности средствима Републике Српске.

Шеранић је нагласио да ће нова болница омогућити пружање здравствених услуга које до сада нису биле доступне у овом дијелу Српске, прије свега захваљујући ангиосали, која ће значајно унаприједити квалитет здравствене заштите и смањити потребу за упућивањем пацијената у Бањалуку или Бијељину.

bijela kuca

Свијет

Бијела кућа: Украјина ће вратити Америци новац

"Биће омогућено благовремено лијечење поремећаја срчаног ритма, уградња пејсмејкера и друге интервенције из области кардиологије, а истовремено ће бити обезбијеђени и бољи услови за рад Дома здравља у Требињу", рекао је Шеранић у Јутарњем програму АТВ-а.

Изграђена за само двије и по године и вриједна 128 милиона конвертибилних марака, нова болница у Требињу дио је великог инвестиционог циклуса у оквиру којег су значајна средства уложена у здравствени сектор Републике Српске.

