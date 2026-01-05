Logo
Отварање нове болнице у Требињу "Свети архиђакон Стефан-9.јануар"

05.01.2026

Фото: АТВ

У Требињу ће данас, у оквиру програма обиљежавања Дана Републике Српске, бити отворена нова болница "Свети архиђакон Стефан – девети јануар".

Изграђена за само двије и по године и вриједна 128 милиона марака, ова болница дио је великог инвестиционог циклуса, у оквиру којег су значајна средства издвојена за здравствени сектор Републике Српске.

Уз изградњу неколико нових, улагано је и у модернизацију постојећих болница и здравствених објеката, а биће настављена и у наредном периоду.

Свечаном отварању нове болнице "Свети архиђакон Стефан-9. јануар", које је предвиђено је за 12.00 часова, присуствовати ће високи званичници Републике Српске и Србије, међу којима предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Србије Александар Вучић, министар здравља и социјалне заштите Српске Ален Шеранић.

